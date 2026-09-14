Redmi Note 15 Pro : l’excellent smartphone avec batterie XXL et capteur photo 200 MP est bradé, mais ça ne va pas durer

Vous cherchez un smartphone capable de faire d’excellentes photos ? Le Redmi Note 15 Pro a spécialement été conçu pour vous offrir des photos détaillées à l’aide de son capteur principal de 200 MP. Et à l’occasion du French Week, vous pouvez vous l’offrir à 238,30 € seulement au lieu de 403 € avec le code PHD30.

Redmi Note 15 Pro 5G

Le French Week démarre sur AliExpress. Du 14 au 20 septembre, le géant du e-commerce brade de nombreux produits high-tech à l’aide d’une série de codes promo cumulables avec les offres en cours.

Déjà en promotion à 268,30 €, le prix du Redmi Note 15 Pro 5G continue de chuter avec le code PHD30 qui vous permet d’avoir 30 € de réduction supplémentaire dès 240€ d’achat. Le smartphone passe donc à 238,30 € seulement sachant que son prix conseillé est de 403 € dans sa version avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, une tablette, un casque, une TV ou n’importe quel autre produit high-tech ? Cette semaine, les meilleurs prix sont sur AliExpress. Voici les différents codes à renseigner dans votre panier :

  • 2€ de remise dès 18€ d’achat: PHD02
  • 6€ de remise dès 45€ d’achat: PHD06
  • 11€ de remise dès 99€ d’achat: PHD11
  • 20€ de remise dès 159€ d’achat: PHD20
  • 30€ de remise dès 240€ d’achat: PHD30
  • 45€ de remise dès 355€ d’achat: PHD45
  • 60€ de remise dès 475€ d’achat: PHD60

Pourquoi acheter le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ?

La marque Xiaomi est connue pour ses appareils au rapport qualité-prix imbattable. Le Redmi Note 15 Pro 5G ne fait pas exception. Alors que les smartphones d’entrée de gamme ont des caractéristiques décevantes, ce modèle n’a rien à envier à des modèles bien plus chers. Parmi ses atouts majeurs, il y a sa batterie XXL de 6 580 mAh comptable avec une charge rapide 45 W. Il dispose donc d’une autonomie solide qui résiste aux utilisations intensives.

La partie photo est également digne de smartphones bien plus chers. Le Redmi Note 15 Pro 5G est équipé d’un impressionnant capteur principal de 200 MP. On retrouve également à l’arrière un ultra-grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur de 20 MP à l’avant.

Coté écran, ce smartphone dispose d’une dalle AMOLED de 6,83 pouces qui profite d’une définition de 2772 x 1280 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous profitez ainsi d’une expérience fluide, avec des images contrastées et lumineuses.

Enfin, sous le capot, le Redmi Note 15 Pro 5G est doté d’une puce octo-core Mediatek Dimensity 7400-Ultra gravée en 4 nm, couplée à 8 Go de RAM. C’est donc un smartphone polyvalent qui suffit à tous les usages du quotidien. On retrouve aussi un espace de stockage de 256 Go pour conserver vos précieux contenus directement sur le smartphone.


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