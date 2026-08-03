Découvrez le design du nouveau Galaxy S26 FE de Samsung

Samsung va bientôt lancer le Galaxy S26 FE, son prochain smartphone de milieu de gamme. Des images en fuite nous montrent le smartphone équipé d’une coque de protection, dévoilant son design.

Quelques mois après la sortie de ses smartphones premium de sa série phare, Samsung a pris l’habitude de commercialiser un modèle Fan Edition, plus abordable, en contrepartie de quelques sacrifices techniques. C’est ainsi que le Galaxy S26 FE va venir compléter la famille des Galaxy S26 dans peu de temps. Et on sait déjà à quoi il faut s’attendre en termes de design.

Des visuels de l’appareil ont été publiés par Android Headlines. Le média nous offre un aperçu de coques de protection en silicone pour Galaxy S26 FE, munies d’un aimant au centre pour la recharge sans fil magnétique. Certaines coques étant transparentes, nous avons tout le loisir d’admirer le design du smartphone sur ces images. Les coloris vert menthe et violet sont confirmés.

Galaxy S26 FE : des capteurs photo plus discrets ?

À première vue, le Galaxy S26 FE ressemble beaucoup au Galaxy S25 FE. L’emplacement des trois capteurs photo, ainsi que du Flash LED, au dos, est identique. Il semble par contre que Samsung ait retiré les cercles métalliques entourant chacun des capteurs. On avait constaté un tel changement entre les Galaxy S24 et S25, mais le S25 FE avait conservé cette particularité, qui pourrait donc disparaître sur le nouveau modèle. Ces pièces peuvent parfois se détacher, donnant au smartphone un look étrange quand certains capteurs l’ont encore et pas d’autres. Esthétiquement, ils permettent de relever la présence des capteurs, qui deviennent plus discrets sans leur présence. Sur cet aspect, c’est une question de goût avant tout.

Pour le reste, la cadre en métal fait son retour et la position des boutons sur les tranches n’a pas bougé. Du côté de l’écran, la taille des bordures ne paraît pas avoir évolué, avec un menton plus épais que les trois autres côtés. Un précédent leak évoquait une hausse de prix du Galaxy S26 FE en France : il serait 50 € plus cher en 128 Go, 90 € en 256 Go, et 170 € en 512 Go. Une annonce est attendue début septembre lors de l’IFA 2026.