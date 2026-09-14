Le Tesla Roadster arrive enfin, il n’aura fallu que neuf ans pour connaître la date

Après presque neuf ans d’attente, Tesla a enfin calé la présentation de son Roadster. Le constructeur donne rendez-vous le 1er octobre dans une petite ville texane. Les réservataires pourront assister à l’événement, sans repartir pour autant avec leur voiture.

tesla roadster
Crédits : Tesla

Les annonces de voitures aux performances presque irréelles sont devenues monnaie courante chez les constructeurs. Certaines finissent par se concrétiser, d’autres restent de simples promesses. Dreame promettait en avril dernier un modèle à propulseurs capable de passer de 0 à 100 km/h en moins d’une seconde. Quatre mois plus tard, le programme finissait à la poubelle, tandis que d’anciens salariés racontaient devant les caméras comment une maquette dépourvue de châssis avançait à la radiocommande.

Chez Tesla, ce type de promesse accompagne le modèle depuis longtemps. Présenté en novembre 2017, le coupé de deuxième génération devait initialement sortir des chaînes en 2020. Les années suivantes n’ont apporté que des reports, jusqu’à faire presque oublier la voiture. Cet été, Elon Musk affirmait encore que des propulseurs SpaceX permettraient au Roadster de décoller. Désormais, une échéance ferme apparaît enfin.

https://x.com/Tesla/status/2098843535730725124

Le Roadster de Tesla fera son retour à Waco le 1er octobre, neuf ans après le concept de 2017

Tesla a diffusé le 12 septembre une image très sobre portant la mention « Go for launch » et le chiffre 10.01. Le site officiel du Roadster affiche maintenant un compte à rebours. La présentation commencera le 1er octobre à Waco, au Texas. Elle est prévue à 20h30 heure de l’Est, soit 2h30 du matin en France. Depuis le siège d’Austin, il faut rouler environ 90 minutes vers le nord pour rejoindre Waco, située non loin du centre d’essais SpaceX installé à McGregor.

Seuls les détenteurs d’une réservation pourront assister à l’événement. Chaque billet est nominatif. Les invités doivent répondre avant le 16 septembre, tandis que l’accès restera fermé aux personnes de moins de 21 ans. Réserver en Europe coûte 43 000 euros, une somme versée par les premiers inscrits dès 2017. Jusqu’à présent, personne n’a reçu son Roadster.

Montrer la voiture ne signifie toujours pas que le modèle est lancé. Elon Musk a admis que la production ne commencerait que 12 à 18 mois plus tard, ce qui repousse l’échéance à 2027 ou 2028 au mieux. Deux versions seraient prévues selon The Information. Une série limitée recevrait des propulseurs et serait pilotée à distance le jour de la démonstration, à cause de la poussée et du bruit. Marques Brownlee et Sam Altman ont déjà récupéré leur acompte après plusieurs années d’attente. Les autres se contenteront de voir décoller un engin sans personne au volant.


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