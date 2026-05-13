Samsung Galaxy A57 : grâce à ces 2 offres cumulables, le smartphone passe à prix cassé !

Sorti il y a tout juste un mois, le Galaxy A57 est actuellement proposé à prix cassé sur le site officiel de Samsung. En effet, en cumulant le code MYPHONE avec les 50 € remboursés, vous pouvez obtenir le smartphone à 519 € seulement. Mais il va falloir faire vite car cette offre expire bientôt !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La famille des smartphones de Samsung s’est récemment agrandie avec le nouveau Galaxy A57, un modèle de milieu de gamme doté de caractéristiques avancées pour un prix plus abordable. Vous attendez une belle offre pour l’acheter à prix réduit ? Ce bon plan est fait pour vous !

Le géant coréen propose actuellement 2 offres cumulables qui font baisser son prix à 519 € seulement au lieu de 599 €. Tout d’abord, avec le code MYPHONE à renseigner dans le panier, vous avez 30 € de réduction immédiate. Ce code est valable du 25 avril au 21 mai 2026. Mais ça n’est pas tout ! Du 21 avril au 16 mai 2026, Samsung vous rembourse 50 € pour l’achat d’un Galaxy A37 ou A57. Au final, vous réalisez 80 € d’économie !

Quelles sont les caractéristiques du nouveau Samsung Galaxy A57 ?

Sorti en avril 2026, le Samsung Galaxy A57 est le dernier arrivé des smartphones de milieu de gamme de Samsung. C’est un smartphone polyvalent capable de faire tourner des applications exigeantes. Sous le capot, on retrouve une puce Exynos 1680, gravé en 4 nm associée à 8 Go de RAM. Cette configuration vous offre des performances confortables, notamment pour les fonctions d’intelligence artificielle normalement présentes sur les modèles haut de gamme de Samsung.

Côté écran, ce smartphone est doté d’une belle dalle Super AMOLED+ de 6,7 pouces entourée de bordures ultra-fines. Grâce à la résolution FHD+ (1080 x 2340 pixels), au taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et à la luminosité maximale de 1900 nits, vos contenus sont lumineux, fluides et détaillés.

La partie photo n’est pas en reste puisqu’en plus du capteur selfie de 12 MP, ce smartphone est équipé de trois capteurs à l’arrière, à savoir un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un macro de 5 MP. Enfin, la batterie de 5 000 mAh compatible avec une charge rapide de 45 W vous offre une autonomie confortable d’une journée.

Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy A57 ici.