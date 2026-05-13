Samsung Galaxy A57 : grâce à ces 2 offres cumulables, le smartphone passe à prix cassé !

Sorti il y a tout juste un mois, le Galaxy A57 est actuellement proposé à prix cassé sur le site officiel de Samsung. En effet, en cumulant le code MYPHONE avec les 50 € remboursés, vous pouvez obtenir le smartphone à 519 € seulement. Mais il va falloir faire vite car cette offre expire bientôt !

Samsung Galaxy A57

La famille des smartphones de Samsung s’est récemment agrandie avec le nouveau Galaxy A57, un modèle de milieu de gamme doté de caractéristiques avancées pour un prix plus abordable. Vous attendez une belle offre pour l’acheter à prix réduit ? Ce bon plan est fait pour vous !

Le géant coréen propose actuellement 2 offres cumulables qui font baisser son prix à 519 € seulement au lieu de 599 €. Tout d’abord, avec le code MYPHONE à renseigner dans le panier, vous avez 30 € de réduction immédiate. Ce code est valable du 25 avril au 21 mai 2026. Mais ça n’est pas tout ! Du 21 avril au 16 mai 2026, Samsung vous rembourse 50 € pour l’achat d’un Galaxy A37 ou A57. Au final, vous réalisez 80 € d’économie !

Quelles sont les caractéristiques du nouveau Samsung Galaxy A57 ?

Sorti en avril 2026, le Samsung Galaxy A57 est le dernier arrivé des smartphones de milieu de gamme de Samsung. C’est un smartphone polyvalent capable de faire tourner des applications exigeantes. Sous le capot, on retrouve une puce Exynos 1680, gravé en 4 nm associée à 8 Go de RAM. Cette configuration vous offre des performances confortables, notamment pour les fonctions d’intelligence artificielle normalement présentes sur les modèles haut de gamme de Samsung.

Côté écran, ce smartphone est doté d’une belle dalle Super AMOLED+ de 6,7 pouces entourée de bordures ultra-fines. Grâce à la résolution FHD+ (1080 x 2340 pixels), au taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et à la luminosité maximale de 1900 nits, vos contenus sont lumineux, fluides et détaillés.

La partie photo n’est pas en reste puisqu’en plus du capteur selfie de 12 MP, ce smartphone est équipé de trois capteurs à l’arrière, à savoir un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un macro de 5 MP. Enfin, la batterie de 5 000 mAh compatible avec une charge rapide de 45 W vous offre une autonomie confortable d’une journée.

Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy A57 ici.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Test RedMagic 11 Air : une puissance démesurée… et c’est tout ?

Après le RedMagic 11 Pro, ZTE dévoile le RedMagic 11 Air. Doté d’une plate-forme très performante et de quasiment tous les atours attendus dans un smartphone gaming, il est proposé…

Ce nouveau mode de WhatsApp permet de chatter avec l’IA sans que Meta ne voie quoi que ce soit

Discuter avec une IA sans laisser de trace, c’est désormais possible sur WhatsApp. La messagerie lance un mode incognito pour Meta AI, bâti sur une technologie qui chiffre tout avant…

On y est, l’IA commence à nous suggérer des actions sans qu’on ne lui demande rien sur Android

Google a commencé à déployer ses suggestions contextuelles basées sur l’IA sur Android, qui prennent en compte le contexte et ce qui est affiché à l’écran pour proposer des actions…

Voici comment les salariés d’Amazon trichent sur leurs stats IA pour échapper aux objectifs imposés par la direction

Amazon veut que ses développeurs utilisent l’IA chaque semaine, et le surveille de près. Certains salariés ont trouvé une parade inattendue pour gonfler leurs statistiques sans vraiment travailler autrement. Cette…

IA

Passer d’un iPhone à un smartphone Android n’a jamais été aussi simple

Le transfert de données entre iOS et Android s’améliore encore, permettant de faciliter la transition d’un iPhone vers un smartphone Android. Google n’a pas chômé pour son Android Show et…

Voici la liste des smartphones Android qui vont devenir compatibles avec AirDrop

De nouveaux modèles de smartphones Android vont prendre en charge l’interopérabilité entre Quick Share et AirDrop, voici la liste complète. Lors de son Android Show, Google a annoncé qu’un plus…

Ces particules venues de l’espace frappent la Terre avec une puissance qui défie toute explication depuis 60 ans

Des particules venues du cosmos frappent la Terre avec une puissance qui défie toute explication. Ce phénomène intrigue les physiciens depuis plus de soixante ans. Une nouvelle étude propose enfin…

Netflix va ajouter encore plus de publicités sur son application mobile

Netflix n’en a pas fini avec les décisions qui agacent les utilisateurs. Après une refonte de son application mobile plutôt décriée, voici que le service de streaming annonce qu’on y…

La Switch 2 a droit à un nouveau bundle “à la carte” avant la hausse de prix

Histoire de booster les ventes avant l’augmentation de tarif prévu pour le monde entier, la Switch 2 s’offre un pack avec jeu au choix. Alléchant, mais qui y a droit…

Ces techniciens qui saccagent votre fibre optique ont enfin été rappelés à l’ordre

La fibre optique tombe en panne à cause de techniciens qui ne font pas leur travail correctement. Un ultimatum lancé aux grands opérateurs a finalement obtenu des résultats. Le problème…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.