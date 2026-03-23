Des astronomes découvrent 15 nouvelles lunes autour des deux plus grandes planètes du système solaire

Des astronomes viennent d'agrandir la famille de Jupiter et Saturne. Quinze nouvelles lunes ont été identifiées autour de ces deux géantes gazeuses. Pour les découvrir, il a fallu mobiliser certains des télescopes les plus puissants de la planète.

Jupiter et Saturne
Crédits : NASA/JPL-Caltech / Montage : Phonandroid

Jupiter et Saturne sont les deux plus grandes planètes du système solaire. Elles sont aussi celles qui comptent le plus de lunes connues. Les scientifiques continuent de les observer avec attention, car chaque nouvelle donnée peut changer notre compréhension de leur formation. Titan, la plus grande lune de Saturne, fascine depuis des années les chercheurs, qui tentent de comprendre ses mers de méthane en s'appuyant sur des environnements terrestres. Les deux géantes gazeuses n'ont pas fini de livrer leurs secrets.

Les lunes de ces planètes intriguent aussi pour d'autres raisons. Certaines, comme Titan, sont même soupçonnées d'abriter une forme de vie microscopique dans leur océan souterrain. Ces découvertes successives montrent que notre système solaire reste un terrain d'exploration immense. C'est dans ce contexte que des astronomes viennent d'annoncer une nouvelle avancée. Quatre nouvelles lunes ont été trouvées autour de Jupiter et onze autour de Saturne.

Jupiter totalise 101 lunes et Saturne 285 après la découverte de 15 nouveaux satellites

15 nouveaux satellites gravitant autour de Jupiter et de Saturne viennent d'être officiellement recensés par le Minor Planet Center. Leur diamètre moyen est d'environ 3 km seulement. Leur magnitude oscille entre 25 et 27, ce qui les rend totalement invisibles depuis un télescope amateur. Pour les repérer, les astronomes ont dû mobiliser trois instruments parmi les plus puissants au monde. Il s'agit des télescopes Magellan, Canada-France-Hawaii et Subaru, capables de détecter des objets aussi petits et aussi lointains. Sans eux, ces lunes seraient passées inaperçues encore longtemps.

Ces nouveaux satellites se distinguent aussi par leurs orbites très larges autour de leur planète. Leurs dimensions modestes et leur faible luminosité les rendent particulièrement difficiles à observer. Jupiter compte désormais 101 lunes et Saturne 285. Ces chiffres pourraient encore augmenter dans les prochaines années.

Plusieurs sondes spatiales sont actuellement en route vers Jupiter et pourraient y repérer de nouveaux satellites lors de leurs passages. Les lunes peuvent aussi se former rapidement après des collisions entre objets célestes. Les fragments projetés fusionnent parfois et entrent en orbite autour de la planète sous l'effet de la gravité. Ce mécanisme naturel explique en partie pourquoi ces deux planètes accumulent autant de satellites au fil du temps.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Un cadre de Microsoft veut en finir avec le compte obligatoire à l’installation de Windows 11

Créer un compte Microsoft pour installer Windows 11 agace beaucoup d’utilisateurs. Un cadre influent de la firme vient de s’exprimer publiquement contre cette obligation. Cette contrainte pourrait bientôt disparaître. Depuis…

AliExpress casse les prix pour son anniversaire : voici les offres qui valent le coup

Pour célébrer son anniversaire, AliExpress lance une vague de promotions sur l’ensemble de son site, et notamment sur nombreux produits high-tech. Smartphones, tablettes, PC, casques et écouteurs, objets connectés : pendant…

Un Lego de 12 000 pièces : ce monument historique pourrait devenir le plus gros kit de la marque

Une rumeur enflamme les fans des briques de construction Lego. Elle affirme qu’un monument très connu arriverait avec 12 000 pièces au compteur. Ce serait le nouveau détenteur du kit…

HUAWEI WATCH GT Runner 2 : GPS ultra-précis, mode Marathon et jusqu’à 14 jours d’autonomie, voilà LA montre de running à ne pas rater !

Huawei vient de lancer sa nouvelle montre dédiée à la course à pied, et elle a été pensée avec une légende du marathon. De quoi changer votre façon de vous…

Piratage de données bancaires : comment NordVPN peut vous protéger

Le piratage de données bancaires constitue l’une des menaces en ligne les plus répandues, et personne n’est vraiment à l’abri. Heureusement, certaines solutions peuvent vous protéger contre ces attaques. NordVPN…

Une énorme cyberattaque empêche le démarrage des voitures, des milliers de conducteurs concernés

L’entreprise américaine Intoxalock, qui propose des systèmes d’éthylotests pour véhicules, est la cible d’une cyberattaque importante. Certains véhicules, dont le démarrage dépend des résultats de l’appareil, sont donc dans l’impossibilité…

Nokia passe déjà du Wi-Fi 7 au Wi-Fi 9, oubliez le Wi-Fi 8

Nokia vit déjà dans le futur. L’entreprise a en effet dévoilé ses ambitions quant à la future version du Wi-Fi, le Wi-Fi 9, sans même prendre la peine d’évoquer le…

Tesla : l’arrivée en Europe de la conduite autonome (FSD) prend du retard, une nouvelle date fixée

Après de nombreux tests aux Pays-Bas, le Full Self-Driving de Tesla (FSD) va encore devoir patienter avant d’y être autorisé. Les autorités devraient ainsi donner leur feu vert dans quelques…

Un nouveau bouton pour Gemini, une faille critique menace Android, c’est le récap’ de la semaine

Gemini profite d’un nouveau raccourci, la sécurité d’Android s’effondre, Samsung abandonne déjà son Galaxy Z Trifold, c’est le récap’ de la semaine. Cette semaine, alors que Google ajoute un bouton…

Windows 11 : le retour de cette option de la barre des tâches va ravir les nostalgiques (mais pas que…)

Plus de cinq ans auparavant, les utilisateurs de Windows avaient la possibilité de déplacer la barre des tâches sur le côté, à la verticale, une fonctionnalité qui a depuis disparu….