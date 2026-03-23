Des astronomes découvrent 15 nouvelles lunes autour des deux plus grandes planètes du système solaire

Des astronomes viennent d'agrandir la famille de Jupiter et Saturne. Quinze nouvelles lunes ont été identifiées autour de ces deux géantes gazeuses. Pour les découvrir, il a fallu mobiliser certains des télescopes les plus puissants de la planète.

Jupiter et Saturne sont les deux plus grandes planètes du système solaire. Elles sont aussi celles qui comptent le plus de lunes connues. Les scientifiques continuent de les observer avec attention, car chaque nouvelle donnée peut changer notre compréhension de leur formation. Titan, la plus grande lune de Saturne, fascine depuis des années les chercheurs, qui tentent de comprendre ses mers de méthane en s'appuyant sur des environnements terrestres. Les deux géantes gazeuses n'ont pas fini de livrer leurs secrets.

Les lunes de ces planètes intriguent aussi pour d'autres raisons. Certaines, comme Titan, sont même soupçonnées d'abriter une forme de vie microscopique dans leur océan souterrain. Ces découvertes successives montrent que notre système solaire reste un terrain d'exploration immense. C'est dans ce contexte que des astronomes viennent d'annoncer une nouvelle avancée. Quatre nouvelles lunes ont été trouvées autour de Jupiter et onze autour de Saturne.

Jupiter totalise 101 lunes et Saturne 285 après la découverte de 15 nouveaux satellites

15 nouveaux satellites gravitant autour de Jupiter et de Saturne viennent d'être officiellement recensés par le Minor Planet Center. Leur diamètre moyen est d'environ 3 km seulement. Leur magnitude oscille entre 25 et 27, ce qui les rend totalement invisibles depuis un télescope amateur. Pour les repérer, les astronomes ont dû mobiliser trois instruments parmi les plus puissants au monde. Il s'agit des télescopes Magellan, Canada-France-Hawaii et Subaru, capables de détecter des objets aussi petits et aussi lointains. Sans eux, ces lunes seraient passées inaperçues encore longtemps.

Ces nouveaux satellites se distinguent aussi par leurs orbites très larges autour de leur planète. Leurs dimensions modestes et leur faible luminosité les rendent particulièrement difficiles à observer. Jupiter compte désormais 101 lunes et Saturne 285. Ces chiffres pourraient encore augmenter dans les prochaines années.

Plusieurs sondes spatiales sont actuellement en route vers Jupiter et pourraient y repérer de nouveaux satellites lors de leurs passages. Les lunes peuvent aussi se former rapidement après des collisions entre objets célestes. Les fragments projetés fusionnent parfois et entrent en orbite autour de la planète sous l'effet de la gravité. Ce mécanisme naturel explique en partie pourquoi ces deux planètes accumulent autant de satellites au fil du temps.