Google Messages : la disparition de cette option de connexion va bientôt compliquer la vie des utilisateurs sur PC

Si vous êtes un fervent utilisateur de Google Messages au quotidien, vous avez probablement déjà utilisé la version web de l’application. Il existe deux façons de s’y connecter, mais l’une d’elles (la meilleure) va bientôt disparaître.

google messages

Vous êtes à une réunion qui vous ennuie profondément mais tenez tout de même à rester discret, vous n’avez pas d’ordinateur attitré au bureau, vous vous rendez régulièrement dans des bibliothèques… Définitivement, il est de ces situations où utiliser Google Messages sur le web est bien pratique.

Pour s’y connecter, il existe actuellement deux solutions : vous connecter avec votre compte Google ou en scannant un QR code depuis l’application de votre smartphone. Mais ce temps sera bientôt révolu : la firme de Mountain View s’apprête à supprimer l’une d’entre elles et cela s’annonce particulièrement frustrant, a fortiori pour ceux qui utilisent la plateforme depuis un ordinateur public.

Lire aussi – Google Messages : effacer des conversations par erreur, c’est terminé grâce à cette nouveauté

Google Messages sur le web va bientôt supprimer sa meilleure méthode de jumelage

Il y a deux écoles chez ceux qui utilisent Google Messages sur le web sur des ordinateurs publics. La première consiste à se dire : quitte à me connecter à mon compte Google pour accéder aux différents services (Drive, Docs, Gmail…), autant utiliser cette solution pour me connecter à Google Messages.

La seconde préfère, notamment pour des questions de sécurité, compartimenter : la méthode du QR code est donc idéale puisqu’elle crée une session isolée qui ne partage que vos données Google Messages. C’est cette dernière que le géant de la tech s’apprête à supprimer, selon nos confrères de 9to5Google.

Ils ont en effet constaté que l’option de connexion par QR code affiche désormais le message suivant : « Le jumelage par code QR va bientôt disparaître. Pour éviter toute interruption, connectez-vous avec votre compte Google pour l'associer à Messages sur le Web. » Aucune date précise n’a toutefois été communiquée.

Si cette décision s’inscrit dans un contexte de centralisation de l’accès à tous les services de Google via un compte unique, elle interroge du point de vue de la sécurité – qui est pourtant l’un des chevaux de bataille de l’entreprise si l’on se fie à ses dernières initiatives en la matière. Cela supprime certes une étape (celle de sortir son téléphone pour se connecter), mais les utilisateurs devront adopter le réflexe de penser à se déconnecter constamment, sous peine de risquer de compromettre la totalité de leur compte Google.


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