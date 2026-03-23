Android Auto : certains utilisateurs sont prêts à revendre leur Galaxy S26 tellement il souffre de bugs avec l’application

Les nouveaux détenteurs de Galaxy S26 semblent rencontrer de nombreux problèmes avec Android Auto. Sur Reddit, certains affirment même envisager de se séparer de leur smartphone tellement la situation est ingérable. Mais il semblerait que les smartphones de Samsung ne soient pas les seuls impactés.

Android Automotive OS

On aimerait ne pas vous parler autant des bugs d'Android Auto, mais le fait est que l'application de Google se dote plus souvent de soucis techniques que de nouvelles fonctionnalités. La situation est le plus souvent gérable, tout au plus l'histoire de quelques jours, mais il arrive que les choses dégénèrent. Notamment lorsqu'un smartphone arrive sur le marché et que l'OS n'était visiblement pas prêt à l'accueillir.

Il semblerait que ce soit précisément ce qui est en train de se passer pour le Galaxy S26. Sur Reddit, plusieurs internautes expriment leur frustration depuis qu'ils sont passés sur le nouveau flagship de Samsung. Beaucoup rapportent des problèmes de connectivité, des sautements d'écran, voire carrément des fermetures intempestives de l'application durant la conduite. Bref, un certains de bugs qui rendent Android Auto tout bonnement inutilisable sur un smartphone pourtant flambant neuf.

Sur le même sujet — Android Auto : Google corrige enfin le défaut le plus agaçant du mode Conduite grâce au retour de cette option disparue

Le Galaxy S26 pas du tout compatible avec Android Auto ?

Pour l'heure, difficile de savoir si tous ces bugs ont une origine commune ou non, ni Google ni Samsung n'ayant encore communiqué sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que la situation en exaspère plus d'un. Sous le même post Reddit, un utilisateur n'hésite pas à envisager le retour définitif de son smartphone, si le problème n'est pas résolu d'ici quelques jours. Heureusement pour lui, il n'aura pas besoin d'en arriver à de telles extrémités.

En effet, plusieurs utilisateurs se montrent plus rassurants en précisant que les bugs ont disparu après avoir installé les dernières mises à jour d'Android Auto et One UI. Un autre avoue eu besoin de réinitialiser trois fois son smartphone aux paramètres d'usine pour que les choses reviennent à la normale. Enfin, il semblerait que les soucis actuels de l'application ne soient pas cantonnés au Galaxy S26, des utilisateurs sous Pixel évoquant eux aussi des difficultés. Autrement dit, si vous faites partie des concernés, patience : si la dernière mise à jour ne fonctionne pas, ce sera le cas des prochaines.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Dreame H12 Pro Ultra : l’aspirateur laveur de sol est de retour à petit prix, mais ça ne va pas durer !

Les aspirateurs qui offrent un nettoyage complet des sols en un seul passage sont généralement chers, surtout si vous soulez un résultat optimal. Mais en ce moment, Amazon casse le…

Test Samsung Galaxy S26+ : est-ce juste un Galaxy S26 dans un châssis plus grand sans les atouts de l’Ultra ?

Le Samsung Galaxy S26+ est l’un des trois derniers modèles haut de gamme de la firme sud-coréenne. Placé au centre de la famille, il est souvent considéré comme le parent…

L’Oppo Find X9 Ultra a une date de lancement officielle : le meilleur smartphone Android de 2026 ?

Oppo a dévoilé la date de lancement du Find X9 Ultra, son nouveau smartphone très haut de gamme. Et il pourrait bien faire de l’ombre au Galaxy S26 Ultra de…

Ce chiffre sur la RAM des voitures autonomes donne le vertige

Les voitures autonomes de demain pourraient embarquer des quantités de mémoire record. Le patron d’un géant des composants vient de lâcher un chiffre qui surprend. Cette tendance risque d’aggraver les…

Galaxy Z Fold 8 : meilleure batterie et recharge plus rapide, Samsung passe enfin la vitesse supérieure

Une partie de la fiche technique du Galaxy Z Fold 8 a fuité, et Samsung semble enfin vouloir faire passer son smartphone pliable dans une autre dimension. Après plusieurs générations…

Honor Magic9 : le prochain concurrent sérieux au Galaxy S26 se dévoile, la fiche technique fait très envie

À peine le Magic V6 sorti, Honor prépare déjà la suite avec son Magic9. Si ce dernier ne sera pas disponible avant plusieurs mois, plusieurs informations de sa fiche se…

Android 17 se souviendra du code PIN de la carte SIM à votre place

Avec Android 17, vous n’aurez plus à entrer le code PIN de votre carte SIM chaque fois que vous allumerez ou redémarrerez votre smartphone. Voici comment ça va fonctionner. Android…

Google Messages permet désormais de partager votre localisation en temps réel, voici comment

Quelques semaines après que la fonctionnalité ait été découverte par les insiders, Google Messages déploie auprès du public sa fonction de partage de localisation. Comme chez ses concurrents, celle-ci permet…

Spider-Man Brand New Day sera très différent du comics original sur ce point

Inspiré par le comics du même nom, le film Spider-Man Brand New Day n’en reprendra pas la trame. Pour la plus grande joie de nombreux fans. On vous explique pourquoi….

L’écran de l’iPhone Fold risque de décevoir en plein soleil

L’iPhone Fold fait encore parler de lui avant son lancement. Sa technologie d’écran pourrait rendre la lisibilité difficile en extérieur. Ce compromis technique risque de décevoir les futurs utilisateurs. Les…