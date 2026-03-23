Android Auto : certains utilisateurs sont prêts à revendre leur Galaxy S26 tellement il souffre de bugs avec l’application

Les nouveaux détenteurs de Galaxy S26 semblent rencontrer de nombreux problèmes avec Android Auto. Sur Reddit, certains affirment même envisager de se séparer de leur smartphone tellement la situation est ingérable. Mais il semblerait que les smartphones de Samsung ne soient pas les seuls impactés.

On aimerait ne pas vous parler autant des bugs d'Android Auto, mais le fait est que l'application de Google se dote plus souvent de soucis techniques que de nouvelles fonctionnalités. La situation est le plus souvent gérable, tout au plus l'histoire de quelques jours, mais il arrive que les choses dégénèrent. Notamment lorsqu'un smartphone arrive sur le marché et que l'OS n'était visiblement pas prêt à l'accueillir.

Il semblerait que ce soit précisément ce qui est en train de se passer pour le Galaxy S26. Sur Reddit, plusieurs internautes expriment leur frustration depuis qu'ils sont passés sur le nouveau flagship de Samsung. Beaucoup rapportent des problèmes de connectivité, des sautements d'écran, voire carrément des fermetures intempestives de l'application durant la conduite. Bref, un certains de bugs qui rendent Android Auto tout bonnement inutilisable sur un smartphone pourtant flambant neuf.

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Le Galaxy S26 pas du tout compatible avec Android Auto ?

Pour l'heure, difficile de savoir si tous ces bugs ont une origine commune ou non, ni Google ni Samsung n'ayant encore communiqué sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que la situation en exaspère plus d'un. Sous le même post Reddit, un utilisateur n'hésite pas à envisager le retour définitif de son smartphone, si le problème n'est pas résolu d'ici quelques jours. Heureusement pour lui, il n'aura pas besoin d'en arriver à de telles extrémités.

En effet, plusieurs utilisateurs se montrent plus rassurants en précisant que les bugs ont disparu après avoir installé les dernières mises à jour d'Android Auto et One UI. Un autre avoue eu besoin de réinitialiser trois fois son smartphone aux paramètres d'usine pour que les choses reviennent à la normale. Enfin, il semblerait que les soucis actuels de l'application ne soient pas cantonnés au Galaxy S26, des utilisateurs sous Pixel évoquant eux aussi des difficultés. Autrement dit, si vous faites partie des concernés, patience : si la dernière mise à jour ne fonctionne pas, ce sera le cas des prochaines.