Voici les premières images du Galaxy Z Fold 8

Les premiers visuels du Galaxy Z Fold 8 nous dévoilent le design du prochain smartphone pliable de Samsung. On observe peu de changements par rapport au modèle précédent.

L'été prochain, Samsung va lancer sa prochaine génération de smartphones pliables. Après un Galaxy Z Fold 7 qui misait sur un nouveau design tout en finesse, le Galaxy Z Fold 8 se présente comme un modèle de transition, qui apporte moins de changements visibles au premier coup d'œil, mais avec des optimisations ici et là. On s'attend notamment à ce que la marque de pliure de l'écran interne du Galaxy Z Fold 8 soit bien moins visible qu'actuellement.

Des rendus réalisés à partir de fichiers CAO (conception assistée par ordinateur) nous donnent une première idée de ce à quoi va ressembler le smartphone pliable. Partagés par Android Headlines, ils confirment que le Galaxy Z Fold 8 devrait être très proche du Galaxy Z Fold 7 en termes de conception.

Un Galaxy Z Fold 8 plus épais, pour la batterie ou pour le S Pen ?

Les dimensions du Galaxy Z Fold 8 seraient d'environ 158,4 x 143,2 x 4,5 mm déplié et de 158,4 x 72,8 x 9 mm plié. Il serait donc un peu plus épais que le Z Fold 7, lui-même bien plus fin que le Z Fold 6. Cela pourrait s'expliquer par l'intégration d'une batterie à plus forte capacité, puisque celle du Galaxy Z Fold 8 passerait à 5 000 mAh, contre 4 400 mAh jusqu'ici. Samsung intégrerait en outre le support d'une puissance de charge jusqu'à 45 W au lieu de 25 W. Une autre raison de cet embonpoint pourrait provenir du retour de la compatibilité avec le S Pen, qui requiert un numériseur. Samsung avait d'ailleurs retiré cet élément sur le Galaxy Z Fold 7 pour lui permettre de gagner en finesse.

L'appareil conserve un écran interne de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces, pour le même ratio d'affichage qu'auparavant. Le bloc photo regroupant les trois capteurs reste quant à lui très saillant, mesurant environ 5,5 mm d'épaisseur. Le mobile serait toujours équipé d'un capteur principal 200 MP, mais son ultra grand-angle passerait d'une définition de 12 à 50 MP. Le téléobjectif offrant un zoom optique 3x demeurerait à 10 MP, ou monterait au mieux à 12 MP.