Voici les premières images du Galaxy Z Fold 8

Les premiers visuels du Galaxy Z Fold 8 nous dévoilent le design du prochain smartphone pliable de Samsung. On observe peu de changements par rapport au modèle précédent.

Galaxy Z Fold 8
Crédit : Android Headlines

L'été prochain, Samsung va lancer sa prochaine génération de smartphones pliables. Après un Galaxy Z Fold 7 qui misait sur un nouveau design tout en finesse, le Galaxy Z Fold 8 se présente comme un modèle de transition, qui apporte moins de changements visibles au premier coup d'œil, mais avec des optimisations ici et là. On s'attend notamment à ce que la marque de pliure de l'écran interne du Galaxy Z Fold 8 soit bien moins visible qu'actuellement.

Des rendus réalisés à partir de fichiers CAO (conception assistée par ordinateur) nous donnent une première idée de ce à quoi va ressembler le smartphone pliable. Partagés par Android Headlines, ils confirment que le Galaxy Z Fold 8 devrait être très proche du Galaxy Z Fold 7 en termes de conception.

Un Galaxy Z Fold 8 plus épais, pour la batterie ou pour le S Pen ?

Les dimensions du Galaxy Z Fold 8 seraient d'environ 158,4 x 143,2 x 4,5 mm déplié et de 158,4 x 72,8 x 9 mm plié. Il serait donc un peu plus épais que le Z Fold 7, lui-même bien plus fin que le Z Fold 6. Cela pourrait s'expliquer par l'intégration d'une batterie à plus forte capacité, puisque celle du Galaxy Z Fold 8 passerait à 5 000 mAh, contre 4 400 mAh jusqu'ici. Samsung intégrerait en outre le support d'une puissance de charge jusqu'à 45 W au lieu de 25 W. Une autre raison de cet embonpoint pourrait provenir du retour de la compatibilité avec le S Pen, qui requiert un numériseur. Samsung avait d'ailleurs retiré cet élément sur le Galaxy Z Fold 7 pour lui permettre de gagner en finesse.

Galaxy Z Fold 8
Crédit : Android Headlines

L'appareil conserve un écran interne de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces, pour le même ratio d'affichage qu'auparavant. Le bloc photo regroupant les trois capteurs reste quant à lui très saillant, mesurant environ 5,5 mm d'épaisseur. Le mobile serait toujours équipé d'un capteur principal 200 MP, mais son ultra grand-angle passerait d'une définition de 12 à 50 MP. Le téléobjectif offrant un zoom optique 3x demeurerait à 10 MP, ou monterait au mieux à 12 MP.


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