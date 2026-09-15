Selon les dernières informations d’un leaker, Samsung réfléchit à avancer la sortie de son Galaxy Z TriFold 2 pour concurrencer l’iPhone Duo d’Apple. Le premier modèle avait disparu des étals quelques mois à peine après son arrivée.

Un feu de paille. Souvenez-vous : décembre 2025, Samsung dévoile son premier smartphone pliable en 3, le Galaxy Z TriFold. Il sort un peu plus d’un an après le premier du genre, le Huawei Mate XT Ultimate, aussi l’effet de surprise n’est pas vraiment là. Cela n’en reste pas moins un appareil intéressant, bien que son prix très élevé (à partir de 2 900 dollars environ) ne le met pas à la portée de toutes les bourses. Sorti uniquement dans certains pays asiatiques et aux États-Unis, le Galaxy Z TriFold tire sa révérence à peine quelques mois plus tard.

Mais pas question d’abandonner le bébé pour autant. On parle déjà d’un TriFold 2, doté notamment d’une charnière plus fine. Côté calendrier, la plupart des analystes s’accordent sur une sortie dans le courant de l’année 2027, au côté d’un mystérieux modèle à écran coulissant. Et si l’on en croit le leaker Lanzuk, qui cite des « partenaires industriels », Samsung pourrait bien avancer la date d’arrivée prévue.

Le Galaxy Z TriFold 2 en avance sur son calendrier ? Un leaker y croit

« Bien que le projet suive le calendrier initial prévu pour 2027, un lancement anticipé du TriFold 2 ainsi que d’un modèle à écran coulissant est également envisagé en guise de réponse stratégique face à un concurrent spécifique », nous explique l’internaute dans un billet de blog. Le concurrent en question a toutes les chances d’être Apple, qui vient de sortir son iPhone Duo. Techniquement, la réponse directe à ce modèle est le Galaxy Z Fold 8, mais Samsung semble vouloir se démarquer du simple format passeport.

En imaginant que Lanzuk ait raison, la question est de savoir ce qu’il entend par « lancement anticipé ». Plus tôt dans l’année 2027 ? Fin 2026 ? La première option est la plus probable. On apprend également que le Galaxy Z TriFold 2 devrait être plus fin et plus léger que son grand frère. Rien de surprenant à ce niveau-là, c’est le genre d’évolution attendue.

Côté prix, le leaker avance qu’il sera « très proche de celui du TriFold de première génération », et ce « malgré les pressions à la hausse sur les coûts de production » liées à la crise de la mémoire RAM. Quant à savoir si nous verrons le Galaxy Z TriFold 2 en France, c’est encore un mystère.