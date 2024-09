Huawei dévoile le Mate XT Ultimate, voici toutes les infos sur ce téléphone pliable en trois

Huawei vient de dévoiler le Mate XT Ultimate, un téléphone pliable en 3, avec un écran atteignant 10,2 pouces une fois déplié. Doté de caractéristiques techniques avancées, comme une batterie de 5 600 mAh et un système de triple caméra, ce modèle est conçu pour les utilisateurs à la recherche de polyvalence et de performances.

Huawei a officiellement dévoilé le Mate XT Ultimate, un téléphone révolutionnaire doté d'un écran pliable en 3 parties. Il passe d'un écran classique de 6,4 pouces à une grande surface de 10,2 pouces, se dépliant comme une tablette. Cette annonce intervient peu après le lancement de l'iPhone 16 par Apple, alors que ce fabricant cherche à se démarquer avec ses avancées technologiques, notamment sur le marché chinois.

Les caractéristiques du Mate XT Ultimate incluent donc un écran pliable en trois, un système de triple caméra avec un capteur principal de 50 MP, une batterie de 5 600 mAh, et une charge rapide de 66 W filaire ou 50 W sans fil. Le téléphone dispose également de fonctionnalités avancées telles que la communication par satellite et la compatibilité avec un stylet. Son design pliable en 3 et ses fonctionnalités en font un produit innovant pour les utilisateurs à la recherche de flexibilité et de performance.

Le Huawei Mate XT Ultimate a été lancé à partir de 2 580 € en Chine

Le Huawei Mate XT Ultimate est proposé en trois configurations avec des capacités de stockage différentes. Voici les versions disponibles et leurs prix :

16 Go + 256 Go : 19 999 ¥ (environ 2 580 €)

16 Go + 512 Go : 21 999 ¥ (environ 2 840 €)

16 Go + 1 To : 23 999 ¥ (environ 3 090 €)

Ce téléphone pliable est déjà disponible en précommande en Chine, avec une sortie prévue pour le 20 septembre.

Pour le moment, le Mate XT Ultimate ne sera pas commercialisé en France. Huawei se concentre principalement sur le marché chinois, où il a déjà reçu des millions de précommandes. Cependant, si le succès du modèle se confirme et que la demande pour les téléphones pliables continue de croître, il est possible que la marque envisage de lancer ce modèle dans d'autres pays, dont le notre. L'avenir de ce téléphone à l'international dépendra largement de l'engouement qu'il suscitera.