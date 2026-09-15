Le compteur de vitesse de Google Maps ne disparaît pas vraiment, et il va bientôt rester affiché en permanence

Le compteur de vitesse de Google Maps joue à cache-cache sur Android Auto depuis le début du mois. La firme de Mountain View vient d’expliquer pourquoi, et la réponse n’a rien d’un dysfonctionnement. L’entreprise prépare en parallèle un affichage bien plus généreux pour les conducteurs.

Les applications de navigation ont pris une place centrale dans l’habitacle. Sur l’écran du tableau de bord, le conducteur veut voir son trajet, la limitation en vigueur et l’allure réelle du véhicule. Waze coche ces trois cases depuis des années. Android Auto a mis bien plus de temps, et n’a récupéré le compteur de vitesse de Google Maps arrivé cet été sur les écrans de voiture qu’au mois de juillet. La fonction existait déjà sur CarPlay depuis deux ans.

Depuis le début du mois, plusieurs automobilistes signalent la disparition pure et simple de ce compteur. Sur Reddit, les témoignages agacés se sont multipliés, alors que la fonction avait été fêtée cet été. Android Auto enchaîne il est vrai les désagréments, avec l’affichage du trafic défaillant depuis l’arrivée de la Navigation immersive. La piste du dysfonctionnement semblait donc crédible.

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byu/MavemPA from discussion

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Google Maps affichera la vitesse et les limitations sans le moindre itinéraire lancé

Dans le fil Reddit ouvert par les automobilistes mécontents, un employé de la firme a relayé la position de l’équipe produit d’Android Auto. Rien n’a été retiré. Google Maps déploie progressivement l’affichage de la vitesse, de la limitation en vigueur et des feux tricolores sans qu’aucune destination soit renseignée. Une partie des conducteurs en profite déjà, le reste attend son tour.

Le malentendu vient de là. Pour la majorité des utilisateurs, le compteur de Google Maps ne s’affiche que pendant une navigation active. Ceux qui le voyaient en permanence avaient simplement reçu la nouveauté en avance, avant de croire à une régression. Aucune panne n’a donc touché l’application, et aucun correctif n’est prévu. Lancer un itinéraire suffit à faire revenir l’indicateur.

Côté réglages, tout se passe depuis le téléphone, dans les paramètres de Google Maps, à la rubrique Navigation puis Options de conduite. Aucun calendrier n’accompagne le déploiement complet. La firme de Mountain View rappelle que cette valeur reste indicative et qu’il faut se fier au compteur du véhicule. Reste que sur les petits trajets du quotidien, personne ne prend la peine de saisir une adresse.