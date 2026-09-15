Garmin Forerunner 255 : la montre connectée parfaite pour faire du sport passe à moins de 150 €

Conçue pour les coureurs en particulier et plus globalement pour les sportifs en tout genre, la Garmin Forerunner 255 est une montre connectée complète et vraiment pas cher. Actuellement en promotion sur AliExpress, elle voit son prix chuter sous la barre des 150 euros. C’est le moment de craquer !

Découvrir l’offre sur la Garmin Forerunner 255

Et si vous profitiez de la French Week Sur AliExpress pour vous équiper d’une montre connectée parfaite pour les coureurs ? Jusqu’au 20 septembre, le géant chinois multiplie les bons plans sur les produits high-tech. Vous pouvez par exemple trouver la Garmin Forerunner 255 à prix sacrifié grâce à une double baisse de prix.

Sortie au prix de vente conseillé de 350 euros, la Garmin Forerunner 255 voit son prix chuter sur AliExpress puisqu’elle est disponible en promotion à 169,91 euros. Et ce n’est pas fini ! Avec le code promo PHD20, son prix baisse de 20 euros supplémentaire et passe ainsi à seulement 149,91 euros. En plus, grâce à la certification Marque +, vous pouvez faire votre achat en toute sécurité. Vous bénéficiez de la livraison gratuite et rapide, et la montre connectée est envoyée directement de la France.

2€ de remise dès 18€ d’achat: PHD02

6€ de remise dès 45€ d’achat: PHD06

11€ de remise dès 99€ d’achat: PHD11

20€ de remise dès 159€ d’achat: PHD20

30€ de remise dès 240€ d’achat: PHD30

45€ de remise dès 355€ d’achat: PHD45

60€ de remise dès 475€ d’achat: PHD60

Quelles sont les caractéristiques de la montre connectée Garmin Forerunner 255 ?

Conçue principalement pour la pratique de la course à pied, la smartwatch Garmin Forerunner 255 intègre en plus pas moins de 30 profils de sports différents comme la marche à pied, le vélo, la nage ou même le ski.

Pour profiter du suivi de ces différents sports, la Garmin Forerunner 255 embarque de nombreux capteurs dont un GPS multibande précis mais aussi des capteurs de fréquence cardiaque, de taux d’oxygène dans le sang (SpO₂) et de VO₂ max. Avec toutes ces informations stockées au quotidien, la Garmin Forerunner 255 se transforme en véritable coach sportif capable de suggérer des entraînements adaptés à votre forme physique et aux performances voulues. Cerise sur le gâteau, la montre connectée peut également évaluer la qualité de vos nuits ainsi que votre état de stress.

Enfin, l’autonomie n’est pas en reste avec jusqu’à 14 jours d’utilisation entre chaque charge. Vous pourrez donc la garder sur vous 2 semaines sans vous soucier de devoir la recharger.