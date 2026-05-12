Un S Pen intégré dans le Galaxy Z Trifold ? Samsung y pense

Samsung envisagerait de livrer un futur modèle de Galaxy Z Trifold avec un S Pen. L'emplacement pour ranger et recharger le stylet serait conçu dans la charnière pliable, selon la description d'un brevet.

samsung galaxy z trifold prise en main
Crédit : Phonandroid

Il y a quelques mois, nous avons eu l'occasion de prendre en main le Galaxy Z Trifold, le premier smartphone pliable deux fois (en trois parties donc) de Samsung. Un tel produit est fascinant sur le plan technique et permet de bénéficier d'une tablette au ratio d'écran 4:3, qui peut aussi être utilisée comme un smartphone et se ranger dans un sac ou dans une poche. Mais il s'agit d'un coup d'essai qui mérite des améliorations et la suppression de quelques frictions avant de pouvoir espérer toucher le grand public.

Samsung est donc au travail pour tenter d'optimiser le design de cet appareil. Dans notre article de prise en main, nous regrettions l'absence de S-Pen, un accessoire qui semble pourtant taillé pour un usage sur un tel affichage. Ce manque pourrait justement être bientôt réparé, puisqu'un brevet déposé par Samsung décrit justement l'intégration du stylet dans un dispositif ressemblant au Galaxy Z TriFold.

Un Galaxy Z Trifold avec S Pen, un défi de design pour Samsung

Un croquis joint avec le document dévoile que Samsung envisage de concevoir un emplacement pour S-Pen directement au sein de la charnière de l'appareil, qui permet de le plier. Quand le smartphone est plié, le S-Pen se retrouverait au niveau de la couche du milieu, dans un espace occupé par le mécanisme de la charnière. Il faudrait donc probablement que ce dernier soit miniaturisé pour laisser de la place au stylet de Samsung. Le S-Pen pourrait être inséré et sorti depuis le bas du mobile, comme c'est déjà le cas actuellement pour les Galaxy S Ultra.

Samsung Galaxy TriFold S Pen
Crédit : xLeak7 / Saskaitu Israsymas

Le brevet évoque un système magnétique pour que le S Pen ne tombe pas, de charge, et de détection du bon rangement du stylet. Bien sûr, un brevet ne garantit absolument pas que Samsung va l'exploiter pour un produit qui sera commercialisé. L'entreprise protège simplement une idée, qui risque d'être difficile à mettre en œuvre. Un défi pour Samsung est de réduire l'épaisseur de son TriFold. Une compatibilité avec le S Pen va rendre cette tâche encore plus difficile.

Samsung Galaxy TriFold S Pen
Crédit : xLeak7 / Saskaitu Israsymas

La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

iOS 26.5 est disponible sur iPhone, voici les nouveautés

Apple a déployé la mise à jour vers la version stable d’iOS 26.5 sur ses iPhone. Elle permet notamment le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS avec…

Xiaomi Mix Flip : 900 € de réduction sur cet excellent smartphone pliant, c’est une affaire !

Connaissez-vous le Mix Flip ? C’est le modèle de smartphone pliant de Xiaomi qui concurrence le Z Flip de Samsung. S’il était affiché plus de 1300 euros à sa sortie,…

Redmi Pad 2 Pro : la tablette passe à petit prix avec ce nouveau code !

Les French Days sont derrière, mais les promotions continuent sur AliExpress. Si vous cherchez une tablette polyvalente à prix accessible, la Redmi Pad 2 Pro est actuellement à prix cassé….

Marre des appels de démarchage ? Votre smartphone peut déjà les filtrer, voici comment faire

Comme des millions de Français, vous êtes probablement agacés de recevoir chaque jour des coups de fil de la part des démarcheurs. Et si on vous disait que votre smartphone…

La génération de vidéos par IA va encore passer un cap avec Gemini Omni

Google s’apprête à lancer Gemini Omni, un nouveau modèle de génération de vidéos par IA, qui s’annonce encore plus impressionnant que Veo. Google a grandement amélioré son modèle d’IA de…

IA

Attention, ce vélo électrique vendu chez Lidl présente un défaut qui oblige à cesser de l’utiliser

Un test indépendant a révélé un défaut structurel sur un vélo électrique vendu par Lidl. Le guidon présente des fissures qui pourraient conduire à une rupture brutale. Les propriétaires sont…

Les lunettes connectées deviennent l’outil d’une arnaque qui s’en prend aux femmes

Filmer quelqu’un à son insu dans la rue est devenu un jeu d’enfant avec les lunettes connectées. Certains en ont fait une arnaque, publiant les vidéos avant de réclamer de…

Test Samsung Galaxy Buds4 : ces écouteurs semi-ouverts offrent l’expérience la plus complète du marché, à une condition…

Lorsque Samsung a présenté les Galaxy S26, il a également officialisé sa nouvelle génération d’écouteurs : les Galaxy Buds4. La firme sud-coréenne entend non seulement proposer une expérience complète fidèle…

Une ère se termine chez Tesla avec la production des tout derniers Model S et Model X

Le Model S a inventé la voiture électrique moderne. Le Model X a imposé le luxe zéro émission. Toutes deux viennent d’assembler leurs derniers exemplaires, et leur disparition marque bien…

WhatsApp Plus est disponible sur iPhone, à quel prix et pour quels avantages ?

Meta a commencé à rendre disponible son abonnement WhatsApp Plus sur iPhone en Europe. Voici ce que propose cette offre payante, et à quel prix. L’abonnement payant WhatsApp Plus était…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.