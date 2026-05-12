Un S Pen intégré dans le Galaxy Z Trifold ? Samsung y pense

Samsung envisagerait de livrer un futur modèle de Galaxy Z Trifold avec un S Pen. L'emplacement pour ranger et recharger le stylet serait conçu dans la charnière pliable, selon la description d'un brevet.

Il y a quelques mois, nous avons eu l'occasion de prendre en main le Galaxy Z Trifold, le premier smartphone pliable deux fois (en trois parties donc) de Samsung. Un tel produit est fascinant sur le plan technique et permet de bénéficier d'une tablette au ratio d'écran 4:3, qui peut aussi être utilisée comme un smartphone et se ranger dans un sac ou dans une poche. Mais il s'agit d'un coup d'essai qui mérite des améliorations et la suppression de quelques frictions avant de pouvoir espérer toucher le grand public.

Samsung est donc au travail pour tenter d'optimiser le design de cet appareil. Dans notre article de prise en main, nous regrettions l'absence de S-Pen, un accessoire qui semble pourtant taillé pour un usage sur un tel affichage. Ce manque pourrait justement être bientôt réparé, puisqu'un brevet déposé par Samsung décrit justement l'intégration du stylet dans un dispositif ressemblant au Galaxy Z TriFold.

Un Galaxy Z Trifold avec S Pen, un défi de design pour Samsung

Un croquis joint avec le document dévoile que Samsung envisage de concevoir un emplacement pour S-Pen directement au sein de la charnière de l'appareil, qui permet de le plier. Quand le smartphone est plié, le S-Pen se retrouverait au niveau de la couche du milieu, dans un espace occupé par le mécanisme de la charnière. Il faudrait donc probablement que ce dernier soit miniaturisé pour laisser de la place au stylet de Samsung. Le S-Pen pourrait être inséré et sorti depuis le bas du mobile, comme c'est déjà le cas actuellement pour les Galaxy S Ultra.

Le brevet évoque un système magnétique pour que le S Pen ne tombe pas, de charge, et de détection du bon rangement du stylet. Bien sûr, un brevet ne garantit absolument pas que Samsung va l'exploiter pour un produit qui sera commercialisé. L'entreprise protège simplement une idée, qui risque d'être difficile à mettre en œuvre. Un défi pour Samsung est de réduire l'épaisseur de son TriFold. Une compatibilité avec le S Pen va rendre cette tâche encore plus difficile.