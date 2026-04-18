Galaxy Z TriFold : le smartphone dépliable de Samsung est en rupture de stock, vous arrivez trop tard

C’est la fin pour le smartphone pliable en trois parties de Samsung. Le fabricant coréen vient en effet d’annoncer une rupture de stock totale pour le Galaxy Z TriFold.

La nouvelle est tombée, et elle ne va pas plaire à tout le monde. En effet, après avoir arrêté de produire son Galaxy Z TriFold, Samsung déclare maintenant que son smartphone pliable en trois parties est désormais en rupture de stock définitive. L’appareil n’aura donc « vécu » que quelques mois avant de disparaître brutalement du marché, laissant la place au futur Galaxy Z TriFold 2, qui devrait bénéficier d’une charnière plus fine.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le tout premier smartphone pliable à trois volets de Samsung aura eu une durée de vie particulièrement courte. En effet, quelques mois seulement après avoir lancé le Galaxy Z TriFold, Samsung a arrêté de produire ce dernier. Le fabricant coréen a ainsi qualifié son smartphone pliable de « produit en série limitée ». Aux États-Unis, le dernier réapprovisionnement a eu lieu il y a à peine plus d’une semaine, le 10 avril dernier.

Samsung Galaxy Z TriFold : une durée de vie éclair

Il n’aura donc pas fallu attendre longtemps pour que l’appareil se retrouve en rupture de stock complète. « Le Galaxy Z TriFold en série limitée est maintenant complètement épuisé. », annonce Samsung. « Continuez à visiter samsung.com pour ne pas manquer les prochaines innovations uniques en leur genre, et achetez dès maintenant les derniers pliables et appareils mobiles premium de Samsung Galaxy. »

Le fabricant coréen semble désormais rediriger ses clients vers d’autres appareils pliables de la marque, tels que le Galaxy Z Fold 7. Et, si ce dernier se plie en deux et non en trois, le smartphone Samsung bénéficie d’une finesse qui n’est pas un détail. Du côté des smartphones plus classiques, Samsung propose également le Galaxy S26 Ultra, nouveau fleuron de la firme coréenne.

Quoi qu’il en soit, Samsung ne lâche pas les smartphones pliables pour autant, loin de là. En effet, le fabricant prépare déjà deux nouveaux modèles, dont le Galaxy Z TriFold 2, plus fin, et un smartphone Galaxy Z Slide avec écran extensible.

Source : Samsung