Mettez votre Nintendo Switch à jour, une faille de sécurité met en danger vos données

La version 23.0.0 du firmware de la Nintendo Switch contient un correctif de sécurité comblant une faille exploitable. Il est fortement conseillé de faire la mise à jour sans attendre.

Nintendo Switch
Crédits : 123RF

Les mises à jour des consoles Nintendo Switch ont fortement tendance à se ressembler. Dans la majorité des cas, le fabricant se contente d’indiquer qu’elles « corrigent des bugs et améliorent les performances ». Mais parfois, il y a de vraies nouveautés, comme la fonction VRR en mode TV quand la Switch 2 est dockée. La Switch première du nom n’est pas concernée, ce qui ne doit pas vous empêcher de mettre à jour son firmware sorti en même temps.

Dans un document, Nintendo explique en effet que la mise à jour contient le correctif d’une faille de sécurité exploitable, dont la référence est CVE-2026-82079. Elle a été découverte par des experts externes et notifiée à la firme japonaise le 10 septembre 2026. Seule la Switch 1 est impactée.

N’attendez pas pour mettre à jour votre Nintendo Switch

Il y a deux manières d’exploiter la faille. La première est d’utiliser la fonction Envoyer sur un smartphone dans l’Album, où les captures d’écran de jeux sont stockées. L’option génère un QR code. Une fois scanné par quelqu’un au courant de la vulnérabilité, il peut obliger la Switch à exécuter du code non autorisé afin d’accéder aux données qu’elle contient. Par exemple les identifiants de votre compte Nintendo.

Même principe si vous jouez à Mario Kart Live : Home Circuit, le jeu en réalité augmentée avec de vraies figurines de karts. Là aussi, la connexion entre les différents joueurs se fait par le scan d’un QR code généré par le programme.

Lire aussi – Nintendo Switch 2 : l’un des meilleurs jeux Mario 3D arrive dans le catalogue Classics

Heureusement, il est très simple d’éliminer cette menace potentielle puisque, comme nous l’avons dit, il suffit de mettre à jour votre Switch vers le firmware 23.0.0 déjà disponible. Allez dans les Paramètres de l’appareil puis Console et Mise à jour de la console. Le téléchargement et l’installation se lancent automatiquement.

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas le faire dans l’immédiat, Nintendo recommande de ne pas laisser quelqu’un scanner le QR code affiché dans les situations décrites plus haut, et de ne pas utiliser le kart d’une autre personne quand vous jouez à Mario Kart Live : Home Circuit.


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