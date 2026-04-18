Le Galaxy Z TriFold 2 serait équipé d'une charnière de nouvelle génération, qui permettrait de rendre le smartphone plus fin. Les autres mobiles pliables de Samsung pourraient aussi en bénéficier.

Samsung a lancé cette année son premier smartphone pliable deux fois, c'est-à-dire muni de trois écrans qui n'en forment qu'un grand une fois l'appareil déplié. Pour cette première itération, le TriFold n'a pas été commercialisé en France et sa disponibilité en Corée du Sud et aux États-Unis est très limitée. Mais les prochaines générations pourraient être un peu plus accessibles.

Pour rendre ce modèle plus séduisant, Samsung travaillerait sur le développement d'une nouvelle charnière, rapporte le leaker yeux1122, déjà à l'origine de la fuite concernant un potentiel passage au stockage UFS 5.0 pour les Galaxy S27. Selon lui, cette charnière devrait permettre à Samsung d'alléger le poids du TriFold 2 et de l'affiner. Ce dernier point est indispensable pour que les consommateurs puissent envisager d'acheter un tel produit. Lors de notre prise en main du Samsung Galaxy Z Trifold, nous avons tout de suite été interpellés par son épaisseur quand il est replié (12,9 mm), puisque 3 couches se superposent au lieu de 2 sur les Galaxy Z Fold traditionnels.

Après des années de stagnation, Samsung bouge sérieusement sur le design pliable

La source explique que cette nouvelle charnière n'est pas destinée uniquement au TriFold 2, mais aussi à d'autres modèles de smartphones pliables de Samsung. Elle ne devrait toutefois pas être intégrée au Galaxy Z Fold 8 attendu pour une sortie cet été, puisque ses dimensions seraient d'environ 158,4 x 143,2 x 4,5 mm déplié et de 158,4 x 72,8 x 9 mm plié, soit un peu plus que le Galaxy Z Fold 7, qui misait justement sur la finesse. Cet embonpoint du Galaxy Z Fold 8 pourrait être dû à une batterie plus imposante ou à une compatibilité avec le S Pen. La marque de pli de l'écran devrait toutefois être moins visible.

La charnière du Galaxy Z TriFold 2 pourrait par contre être utilisée sur le Galaxy Z Fold 9 de l'année prochaine. Samsung va aussi lancer un Galaxy Z Fold Wide adoptant un design similaire à l'iPhone pliable qui arrive. Un brevet nous apprend que la marque envisage aussi la conception d'un Galaxy Z TriFold Wide.