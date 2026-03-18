VIDEO

Samsung fait le Tri : à peine sorti, son nouveau smartphone pliable est déjà abandonné

Samsung va arrêter de vendre le Galaxy Z Trifold, son grand smartphone pliable deux fois. Il va bientôt être retiré du catalogue.

samsung galaxy z trifold prise en main
Crédit : Phonandroid

Il y a quelques semaines, Phonandroid avait pu prendre en main le Galaxy Z Trifold de Samsung, nous donnant l'opportunité de vous partager nos premières impressions sur le smartphone pliable deux fois, un tout nouveau design pour le constructeur. Mais ce modèle, pensé comme une vitrine technologique destinée aux plus curieux et aux plus riches (plus de 2 000 euros hors taxe après conversion), n'a pas vocation à rester disponible au catalogue du constructeur.

Bloomberg nous apprend en effet que Samsung va tout simplement arrêter de vendre son Galaxy Z Trifold. Le smartphone ne sera d'abord plus disponible en Corée du Sud, puis aux États-Unis, les deux pays où l'on pouvait se procurer un exemplaire jusqu'ici. La marque attend d'écouler ses stocks et ne prévoit pas de relancer une production par la suite. Le Galaxy Z Trifold ne sortira donc jamais en France.

Samsung arrête les frais avec son Galaxy Z Trifold, qui va bientôt devenir introuvable

L'avenir de ce type de design est en suspens chez Samsung. Les coûts de production sont très élevés et sa fabrication complexe. D'ailleurs, il semble que le Galaxy Z TriFold souffre d'importants problèmes, avec le grand écran interne au format tablette (10 pouces) qui cesse de fonctionner chez certains utilisateurs. On parle de ce produit depuis des années, mais Samsung pourrait donc l'abandonner après seulement quelques mois sur le marché. Après avoir déjà arrêté le Galaxy S Edge, un mobile misant sur une conception tout en finesse et en légèreté qui n'a pas rencontré son public, Samsung mettrait alors de côté un deuxième appareil ambitieux sans vraiment lui avoir donné les chances de se faire une place sur le long terme.

Samsung laisse ce marché de niche à Huawei avec son Mate XT, sorti en 2024, et qui devrait avoir un successeur en 2026. La marque chinoise insiste avec les smartphones pliables en 3, en espérant que le prochain modèle soit un peu plus abordable que la première itération, qui se négociait à 3 499 euros.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Spider-Man Brand New Day : la bande-annonce officielle est enfin là et ça promet du lourd !

Il était temps ! Spider-Man Brand New Day, le 4e opus de l’ère Tom Holland, a enfin le droit à sa première bande-annonce officielle. Et autant dire que ça annonce…

Bon plan : le Redmi Note 15 Pro 5G est presque à moitié prix, une offre à ne pas manquer

Le Redmi Note 15 Pro 5G est à un très bon prix grâce à une double promo disponible sur AliExpress. L’excellent milieu de gamme passe à 256 € au lieu…

Avec son forfait mobile de 60 Go à 5,99 €/mois, NRJ Mobile signe l’une des meilleures offres du moment

NRJ Mobile lance une série spéciale généreuse pour ceux qui recherchent un forfait mobile avec un gros volume de data à prix mini. En ce moment, profitez d’un forfait Woot…

L’iPhone 17e est à moins de 100€ chez Bouygues Telecom : une offre exceptionnelle à ne pas rater !

Le dernier iPhone d’Apple débarque chez Bouygues Telecom à un prix qu’on n’attendait pas : 99 euros seulement, avec en prime un bonus reprise de 50 euros. Découvrez les détails…

Bon plan Honor Pad X8a : à seulement 76 €, c’est la tablette idéale pour les petits budgets

Déjà proposée à un prix abordable, la Honor Pad x8a fait l’objet d’une belle réduction et passe sous la barre des 80 €. Grâce à cette offre à durée limitée,…

Cette cyberattaque est encore pire que ce l’on craignait, attention si vous êtes récemment allé au musée

Une cyberattaque datant de début mars est plus grave que prévue. De nombreuses billetteries pour des musées, parcs ou monuments Français sont touchées et beaucoup de données personnelles ont été…

ChatGPT et Gemini sont vulnérables à une nouvelle forme de manipulation

Les réponses de ChatGPT et Gemini ne sont pas toujours fiables. Une faille permettrait de les influencer plus facilement que prévu. Les experts alertent sur des dérives déjà bien réelles….

IA

L’iPhone 16e peut corriger son plus gros défaut pour environ 20 euros

Vous hésitez à passer de l’iPhone 16e à l’iPhone 17e juste pour profiter d’une amélioration majeure qui lui est exclusive ? Attendez, il est théoriquement possible de le faire sans…

Google Pixel : la mise à jour de mars casse (encore !) l’affichage permanent

Il est indispensable d’installer les mises à jour les plus récentes dès qu’elles sont disponibles afin de préserver la sécurité de son appareil. Mais l’on peut comprendre que ce soit…

“Étape 6” : grosse panne en cours chez Free, les box Internet ne veulent plus se connecter

Une panne frappe les services Internet de Free ce matin, empêchant les utilisateurs de se connecter au réseau. Les box sont toutes bloquées à “l’étape 6”, privant d’un accès au…