Samsung fait le Tri : à peine sorti, son nouveau smartphone pliable est déjà abandonné

Samsung va arrêter de vendre le Galaxy Z Trifold, son grand smartphone pliable deux fois. Il va bientôt être retiré du catalogue.

Il y a quelques semaines, Phonandroid avait pu prendre en main le Galaxy Z Trifold de Samsung, nous donnant l'opportunité de vous partager nos premières impressions sur le smartphone pliable deux fois, un tout nouveau design pour le constructeur. Mais ce modèle, pensé comme une vitrine technologique destinée aux plus curieux et aux plus riches (plus de 2 000 euros hors taxe après conversion), n'a pas vocation à rester disponible au catalogue du constructeur.

Bloomberg nous apprend en effet que Samsung va tout simplement arrêter de vendre son Galaxy Z Trifold. Le smartphone ne sera d'abord plus disponible en Corée du Sud, puis aux États-Unis, les deux pays où l'on pouvait se procurer un exemplaire jusqu'ici. La marque attend d'écouler ses stocks et ne prévoit pas de relancer une production par la suite. Le Galaxy Z Trifold ne sortira donc jamais en France.

Samsung arrête les frais avec son Galaxy Z Trifold, qui va bientôt devenir introuvable

L'avenir de ce type de design est en suspens chez Samsung. Les coûts de production sont très élevés et sa fabrication complexe. D'ailleurs, il semble que le Galaxy Z TriFold souffre d'importants problèmes, avec le grand écran interne au format tablette (10 pouces) qui cesse de fonctionner chez certains utilisateurs. On parle de ce produit depuis des années, mais Samsung pourrait donc l'abandonner après seulement quelques mois sur le marché. Après avoir déjà arrêté le Galaxy S Edge, un mobile misant sur une conception tout en finesse et en légèreté qui n'a pas rencontré son public, Samsung mettrait alors de côté un deuxième appareil ambitieux sans vraiment lui avoir donné les chances de se faire une place sur le long terme.

Samsung laisse ce marché de niche à Huawei avec son Mate XT, sorti en 2024, et qui devrait avoir un successeur en 2026. La marque chinoise insiste avec les smartphones pliables en 3, en espérant que le prochain modèle soit un peu plus abordable que la première itération, qui se négociait à 3 499 euros.