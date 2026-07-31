Nouveau Trifold, smartphone à écran coulissant, que nous réserve Samsung en 2027 ?

Samsung pourrait lancer 5 modèles de smartphones avec écran extensible l’année prochaine. En plus d’un second Trifold, on pourrait avoir un premier mobile avec écran coulissant ou enroulable.

Samsung tri fold
Crédit : Samsung Display

Samsung passe la vitesse supérieure pour ses familles de smartphones équipés d’écrans alternatifs. En fin d’année dernière, le Galaxy Z Trifold étonnait avec son système de pliage à deux charnières, permettant de proposer une énorme surface d’affichage pour un produit qui tient dans la poche une fois plié en trois. Cet été, le constructeur a lancé un Galaxy Z Fold 8 au format passeport, moins haut et plus large que les anciennes générations de Z Fold, qui fait un carton de ventes. Et 2027 devrait encore être une année chargée pour ce type d’appareils.

Le média Galaxy Club, qui partage toujours des informations fiables, a pu se procurer les noms de code de cinq smartphones en cours de développement chez Samsung. Le premier est le Q9A, qui fait référence au Galaxy Z Fold 9 Ultra, le tout premier design de mobile pliable de la marque. Nous avons ensuite le H9, qui correspond au Galaxy Z Fold 9, le nouveau modèle au format passeport introduit cette année.

Un Galaxy Z TriFold 2 et un smartphone à écran coulissant ou enroulable ?

Jusqu’ici, pas de surprise, donc. Mais attendez un peu. Un B9 serait aussi dans les cartons. Il s’agit du Galaxy Z Flip 9. Or, des rumeurs évoquaient l’abandon des Z Flip par Samsung dès 2027. Ce pourrait finalement ne pas être le cas et le modèle pliable à clapet pourrait survivre encore au moins une année supplémentaire.

Autre donnée intéressante, Samsung travaillerait sur le Q9B, c’est-à-dire le Galaxy Z TriFold 2. La première mouture de cet appareil était très chère et sa disponibilité extrêmement limitée. Si le prix de son successeur ne devrait pas diminuer, on peut espérer qu’il soit vendu officiellement en France cette fois. Avec pourquoi pas des améliorations au niveau de la finesse.

Enfin, un mystérieux Z9 est aussi mentionné. Cette nomenclature n’a encore jamais été utilisée par Samsung, pointant vers un tout nouvel appareil. Il pourrait s’agir du fameux smartphone enroulable ou coulissant qui pourrait sortir en 2028 qui se transforme en tablette.


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