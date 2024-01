Samsung Galaxy Unpacked 2024 : comment suivre le lancement des S24 en direct ?

Ce soir aura lieu le très attendu Galaxy Unpacked, l’événement de présentation des Galaxy S24 par Samsung. L’occasion de confirmer (ou non) toutes les rumeurs qui circulent autour des smartphones boostés à l’IA, ainsi que de découvrir les éventuelles surprises que nous préparent le constructeur coréen. Voici comment suivre la conférence en direct.

L’événement arrive un peu plus tôt cette année. Alors que Samsung a pour habitude d’attendre le mois de février pour présenter ses nouveaux smartphones haut de gamme, le constructeur a finalement opté pour ce 17 janvier pour nous dévoiler officiellement ses Galaxy S24. Ce ne sont pas les fans de la marque qui vont s’en plaindre, tant ces nouveaux flagships s’annoncent déjà comme une petite révolution pour la gamme.

En effet, comme chaque année, c’est une véritable pluie de fuites qui s’est abattue sur les smartphones, auxquelles sont venues s’ajouter quelques communications officielles de la part de Samsung, notamment en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle. La firme coréenne a donc beaucoup de choses à confirmer ce soir, et beaucoup d’attentes à combler du côté des utilisateurs.

Comment suivre la conférence de lancement des Galaxy S24

Quand a eu lieu la conférence : ce mercredi 17 janvier

: ce mercredi 17 janvier À quelle heure le live va-t-il commencer : à 19 h (heure française)

: à 19 h (heure française) Comment voir la conférence : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps dure le live : un peu plus d’une heure

Que faut-il attendre de cette présentation ?

La star, ou plutôt les stars de la soirée seront donc les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra. Samsung a de nombreux points à couvrir durant l’événement. On s’attend notamment à une longue partie dédiée à l’intelligence artificielle, que le constructeur a déjà commencé à teaser en amont de la conférence. Les smartphones intégreront en effet une nouvelle plateforme dédiée intitulée Galaxy AI, une IA générative sur le même modèle que ChatGPT et Copilot capable de réaliser de nombreuses tâches, comme la traduction des appels téléphoniques ainsi qu’une nouvelle méthode de recherche.

Nous devrions également avoir un aperçu des nouveautés apportées par One UI 6.1, puisqu’il s’agit de la version disponible dès le lancement des smartphones. On sait encore peu de chose à propos de la mise à jour, si ce n’est qu’elle devrait apporter de nouvelles options de sécurité pour mieux protéger la batterie des smartphones. Enfin, il n’est pas impossible que Samsung nous surprenne avec le Galaxy FIit 3, son prochain bracelet connecté qui a eu droit à quelques rumeurs récemment. Toutefois, il se peut également que le constructeur se contente d’annoncer son lancement en parallèle de l’événement afin de ne pas voler la vedette aux Galaxy S24.

Surtout, la conférence sera l’occasion de connaître la date de lancement des smartphones, ainsi que la date d’ouverture des précommandes. En outre, nous connaissons déjà les avantages auxquels ces dernières donnent accès, notamment un stockage multiplié par deux ainsi qu’une Galaxy Watch 6 offerte.