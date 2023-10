Amazon brade le Samsung Galaxy Z Flip 5 (512 Go) avec son chargeur

Envie de vous offrir le Samsung Galaxy Z Flip 5 à prix très réduit ? C'est possible chez Amazon où le smartphone pliable avec 512 Go d'espace de stockage peut être obtenu sous les 750 euros. Toutes les informations à connaître sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Quelques mois seulement après sa commercialisation en France, le Galaxy Z Flip 5 fait l'objet d'un super bon plan chez Amazon. Disponible dans sa version 512 Go et fourni avec un chargeur secteur, le smartphone pliable signé Samsung est à 899 euros au lieu de 1339 euros. La réduction de 440 euros comprend notamment une remise de 50 euros grâce à un coupon à cocher visible sur la fiche produit (valable jusqu'au 29 octobre 2023).

Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris graphite de l'appareil et il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon. En plus de la réduction, il faut savoir que le Samsung Galaxy Z Flip 5 est éligible à un bonus de reprise de 150 euros (voir conditions). En prenant en compte ce bonus non négligeable, le smartphone est donc au prix de revient de 749 euros.

Sorti en même temps que le Z Fold 5, le Galaxy Z Flip 5 est un smartphone pliable qui est équipé de deux écrans : un écran interne Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une définition de 2640 x 1080 pixels et un écran externe Super AMOLED de 3,4 pouces avec une définition de 748 x 720 pixels.

Le téléphone de Samsung est aussi doté d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un double capteur arrière de 12 + 12 MP, d'un capteur frontal de 10 MP et d'une batterie de 3700 mAh compatible avec la recharge rapide à 25W. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation Android 13. Pour plus de détails, retrouvez notre article consacré au test du Galaxy Z Flip 5.