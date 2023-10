POCO F4 GT : l’excellent smartphone 5G passe sous les 300 €

Pour son deuxième Prime Day de l'année 2023, Amazon a décidé de casser le prix d'un smartphone 5G de la gamme POCO. Au cours d'une vente flash, le POCO F4 GT fait l'objet d'une réduction de 50% qui est réservée uniquement aux membres Prime.

La deuxième édition du Prime Day Amazon 2023 a démarré sur les chapeaux de roue ! Dans son rayon consacré du domaine de la téléphonie, le célèbre site e-commerce propose à ses membres Prime de se procurer un smartphone de la gamme POCO à moins de 300 euros.

Jusqu'à demain soir et dans la limite des stocks disponibles, le POCO F4 GT proposé dans sa version 128 Go et son coloris noir est vendu par Amazon au prix de 299,99 euros au lieu de 599,90 euros ; soit une remise immédiate de 300 euros. Pour information, il s'agit du modèle français du téléphone qui bénéficie d'une garantie de deux ans, de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Présenté à la fin du mois d'avril 2022, le POCO F4 GT lié à l'offre Amazon est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 8 de première génération, une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 4700 mAh avec la charge rapide à 120 W, d'une triple caméra de 64 + 8 + 2 MP, d'une caméra frontale de 20 MP et du système MIUI 13 pour POCO basé sur Android 12. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article dédié au test du POCO F4 GT.