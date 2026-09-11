Vos tableaux Google Sheets se lisent enfin facilement sur smartphone grâce à Gemini

Lire une feuille de calcul depuis un smartphone devient vite un casse-tête. Pour faciliter cette tâche, Google intègre désormais Gemini à l’application Google Sheets sur Android. L’assistant permet d’interpréter les données sans obliger l’utilisateur à tout examiner lui-même.

Depuis plusieurs mois, l’intelligence artificielle de Google prend une place croissante dans les services mobiles du groupe. De plus en plus d’applications et de paramètres du système accueillent désormais son assistant. Les ajouts se succèdent chaque mois, notamment les filtres et conversations épinglées que Gemini expérimenterait sous Android. La firme de Mountain View cherche avant tout à transposer sur mobile des tâches autrefois réservées à l’ordinateur.

Cette évolution concerne notamment Google Sheets. Sur le web, l’assistant Gemini intégré au tableur et capable de répondre dans la langue choisie, peut déjà créer des formules ou ajuster l’apparence d’un document. Jusqu’à présent, ces fonctions n’étaient pas proposées dans l’application pour smartphone. Identifier une tendance en parcourant des centaines de lignes sur quelques pouces reste pourtant peu pratique. Ce manque vient désormais d’être corrigé.

Sur Android, Gemini peut analyser et résumer les données de Google Sheets

L’éditeur confirme sur le blog Workspace Updates que Gemini arrive dans l’application Google Sheets pour Android. Une fois la feuille de calcul compatible ouverte, l’utilisateur doit simplement toucher l’icône dédiée à l’assistant. Ce dernier peut répondre aux questions portant sur les données, détecter des tendances ou produire un graphique. Pour commencer, plusieurs requêtes suggérées permettent par exemple de résumer un tableau ou d’en extraire des enseignements. Avec un compte éligible, aucune activation manuelle n’est requise. Du côté des administrateurs, seul le réglage général autorisant l’IA dans leur organisation doit être activé.

Cette déclinaison mobile reste toutefois consacrée à la consultation et à l’analyse des chiffres. La génération de formules, les modifications de présentation ou les changements complexes imposeront encore de retrouver Gemini dans Google Sheets sur le web. Le déploiement, lancé le 9 septembre 2026, pourra s’étaler sur une période maximale de 15 jours avant d’atteindre tous les utilisateurs concernés. L’accès demeure limité à certains comptes. Sont éligibles les offres Workspace Business et Enterprise dans leurs versions Standard et Plus, avec les abonnements AI Pro, AI Pro for Education et AI Ultra. Pour autant, le PC conserve encore son utilité.