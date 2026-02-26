Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra moins chers : où les acheter au meilleur prix ?

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra sont disponibles à la précommande. Samsung et ses partenaires proposent une offre de lancement qui permet de les acheter moins cher, pendant quelques jours. Découvrez toutes les promotions en cours.

Précommande Samsung Galaxy S26

Il ne vous a sans doute pas échappé que Samsung a lancé les Galaxy S26 lors de sa traditionnelle conférence Unpacked qui se tenait le 25 février 2025. On a pu y découvrir ses nouveaux smartphones haut de gamme, mais aussi la nouvelle génération de ses écouteurs premium : les Galaxy Buds 4 et 4 Pro.

On note une augmentation de prix pour les Galaxy S26 et S26+, que Samsung justifie par l’augmentation du prix de certains composants sur le marché, notamment la RAM et le stockage. Mais la bonne nouvelle, c’est que la marque propose aussi une offre de lancement généreuse qui permet de les acheter moins cher.

Précommande Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra : voici les meilleurs prix

Samsung et ses partenaires ouvrent les précommandes des Galaxy S26 avec une série d’offres alléchantes. Que vous achetiez sur le site de Samsung ou chez Boulanger, la Fnac ou encore Darty, vous bénéficiez de l’offre « deux fois plus de stockage pour le même prix ». Par exemple, le Galaxy S26 Ultra de 512 Go est affiché au prix du 256 Go, soit à 1469 € au lieu de 1 669 €.

D’autres offres sont également disponibles. Les Galaxy S26 sont au meilleur prix sur le site officiel de Samsung. Voici le récapitulatif des promotions :

  • Deux fois plus de stockage pour le même prix.
  • 10% de réduction avec le code UNPACKED.
  • 50 € de réduction avec le code promo PAYPAL après avoir choisi PayPal comme moyen de paiement.

Voici les prix finaux en profitant de ces offres :

  • Galaxy S26 512 Go à 849 € au lieu de 1 199 € avec les codes UNPACKED et PAYPAL.
  • Galaxy S26+ 512 Go à 1 092 € au lieu de 1 469 € avec les codes UNPACKED et PAYPAL.
  • Galaxy S26 Ultra 512 Go à 1 272 € au lieu de 1 669 € et 1 To à 1 542 € au lieu de 1 969 € avec les codes UNPACKED et PAYPAL.

Enfin, notez que comme toujours, Samsung propose une offre de reprise d’un ancien smartphone. Vous pouvez en profiter pour faire baisser davantage le prix des Galaxy S26. Par ailleurs, vous avez droit à 10% de réduction sur les nouveaux Galaxy Buds4 et Buds4 Pro et sur les Galaxy Watch pour un achat simultané avec un Galaxy S26/S26+ ou S26 Ultra.

Du côté de Boulanger, les réductions sont aussi intéressantes, mais moins importantes que chez Samsung. La boutique propose deux codes promo : 50S26 qui vous donne droit à 50 € de réduction au panier sur les Galaxy S26 et S26+ ; et le code 100S26 pour 100€ de réduction sur le Galaxy S26 Ultra. Enfin, un bonus rachat de 100 € est également proposé pour un retrait en magasin.

Quelles sont les nouveautés des Galaxy S26

Samsung propose désormais un design homogène sur les trois modèles. Le Galaxy S26 Ultra abandonne ainsi le format anguleux pour des bords plus arrondis, comme les S26 et S26+. Et par rapport aux générations précédentes, le bloc photo à l’arrière est légèrement protubérant. Les capteurs ne sont plus posés directement sur la coque arrière.

Cette dernière est conçue en verre Gorilla Victus 2 sur les trois modèles. La tranche, toujours plate, est faite d’aluminium. Samsung fait donc l’impasse sur le titane qu’on retrouvait sur le S25 Ultra.

Pour ce qui est de la fiche technique, les Galaxy S26 et S26+ évoluent timidement par rapport à leurs prédécesseurs. Le SoC Exynos 2600 constitue la principale nouveauté. Il est gravé en 2nm et offre des performances haut de gamme, d’autant qu’il est épaulé par 12 Go de mémoire vive.

Les Galaxy S26 et S26+ disposent d’un bel écran AMOLED. Il passe à 6,3 pouces pour le plus petit. Le S26+ conserve quant à lui la même dalle de 6,7 pouces que le S25+. Pour les deux modèles, la partie photo est la même : un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x. La capacité de la batterie augmente légèrement pour le Galaxy S26, passant de 4 000 mAh à 4 300 mAh. Elle est de 4 900 mAh pour le modèle plus grand.

Venons-en au Galaxy S26 Ultra. Il dispose d’un processeur Qualcomm, en l’occurrence le dernier Snapdragon 8 Elite Gen 5 épaulé par 12 Go de mémoire vive et 16 Go pour la version 1 To. Son écran Dynamic AMOLED 2X est le plus grand de la série : 6,9 pouces. Cette année, il introduit une nouveauté importante : le Privacy Display ou Affichage Confidentiel.

Lorsqu’il est activé, seul celui qui tient le smartphone voit clairement le contenu de l’écran. En d’autres termes, l’angle de vision est volontairement réduit pour plus de confidentialité. Contrairement à ce que permettent déjà de faire certains films de protection, cette fonctionnalité est très personnalisable et peut être activée sur une partie de l’écran ou pour certaines applications spécifiques.

La partie photo du Galaxy S26 Ultra est la même que celle du S25 Ultra, mais l’ouverture est un peu plus grande sur le capteur principal et le téléobjectif principal pour laisser entrer plus de lumière. On retrouve donc un module grand-angle de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et deux téléobjectifs : 50 MP (zoom 5x) et 10 MP (zoom 3x). Enfin, la batterie de 5 000 mAh du S26 Ultra est désormais compatible avec une charge rapide de 60W.


