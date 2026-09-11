Zendure dévoile à l’IFA 2026 un gestionnaire d’énergie domestique qui décide seul

À l’IFA 2026 de Berlin, Zendure a présenté un HEMS dit agentique : un gestionnaire d’énergie domestique qui arbitre à la place de l’habitant. Solaire, batterie, voiture électrique, pompe à chaleur, prix du kilowattheure, tout y est piloté en continu par une IA.

Une maison équipée, aujourd’hui, c’est une petite centrale électrique. Du solaire sur le toit, une batterie au garage, une voiture à recharger, une pompe à chaleur qui tourne en fond, et parfois un contrat dont le prix bouge toutes les heures : de quoi transformer la moindre décision de consommation en problème d’optimisation que personne n’a le temps de traiter. Personne. Du coup, des économies filent tous les jours sans que le foyer les voie passer.

L’IA ne conseille plus, elle exécute

Jusqu’ici, un HEMS, comprendre un système de gestion d’énergie domestique, répondait surtout à une question immédiate : on charge ou on décharge la batterie, là, tout de suite ? Zendure annonce un cran au-dessus. Son système agentique planifie et déclenche les actions sans que personne appuie sur un bouton. Le constructeur chinois décrit trois briques. ZenPulse, d’abord, un modèle de prévision maison qui estime la production solaire, la météo, la consommation du foyer et le prix du courant. Des agents logiciels ensuite, chargés de convertir ces prévisions en décisions. Et Zen+OS, une plateforme ouverte qui parle aux équipements.

Concrètement ? Puiser dans la batterie quand le prix grimpe en soirée, retarder la recharge de la voiture, repérer une pompe à chaleur qui dérive avant qu’elle lâche. Sans intervention. Zendure revendique une compatibilité avec Home Assistant, plus de 5 000 modèles de pompes à chaleur et 870 fournisseurs d’énergie européens.

Une belle vitrine, des promesses à vérifier

Sur le stand, la gamme SolarFlow était alignée au complet, stockage modulaire et passerelle PowerHub compris, et Zendure a poussé le concept jusqu’au vélo cargo électrique rechargé sur l’énergie du foyer. « Le HEMS d’aujourd’hui optimise l’électricité, celui de demain optimisera la vie », a déclaré son PDG, Bryan Liu. La formule fait son effet un jour d’ouverture de salon. Une maison qui gère son énergie sans son propriétaire n’est plus un sujet de prospective.