Galaxy S26 et S26 Ultra : Samsung démarre fort avec une pluie de réductions

Les nouveaux Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra sont enfin disponibles sur le marché. Après une période de précommande riche en offres, Samsung rempile avec une nouvelle salve de promotions. Remises immédiates, bonus de reprise et réductions sur les accessoires, voici toutes les infos sur les offres en cours sur le Samsung Store.

Découvrir l'offre sur le Galaxy S26/S26+

Découvrir l'offre sur le Galaxy S26 Ultra

Les Galaxy S26 Series ont été officialisés le 25 février dernier et sont disponibles sur le marché depuis le 10 mars 2026. À peine ont-ils été lancés que Samsung multiplie déjà les promotions pour les rendre bien plus accessibles. Ces offres qui ne resteront pas disponibles longtemps représentent une opportunité pour acheter le Galaxy S26, le S26+ ou le S26 Ultra moins cher.

Code promo, bonus de reprise et des réductions sur les Galaxy Buds 4 et accessoires

Pour commencer, Samsung propose une réduction exclusive avec le code promo NEWGALAXY. En le saisissant au panier, vous profitez d’une réduction de 100 € sur les Galaxy S26 et S26+ et d’une remise de 200 € sur le Galaxy S26 Ultra.

Ensuite, si vous avez un ancien appareil à faire reprendre, Samsung vous l’achète et le montant estimé est appliqué sous la forme d’une remise immédiate au panier. La marque offre également un bonus de reprise systématique de 50 €, peu importe l’état de l’appareil. En d’autres termes, même si vous proposez un smartphone dont l’écran est cassé et qui ne s’allume plus, vous profitez quand même des 50 € de bonus reprise.

Et si vous voulez faire d’une pierre deux coups en achetant les nouveaux Galaxy Buds 4 ou Buds 4 Pro, Samsung offre 10% de remise sur les écouteurs si vous les achetez simultanément avec un Galaxy S26, S26+ ou S26 Ultra. Les coques et les protections d’écran bénéficient également d’une réduction de 30% pour un achat simultané avec les nouveaux Galaxy.

Pour résumer :

100 € de remise sur les Galaxy S26 et S26+ avec le code NEWGALAXY

200 € de remise sur le Galaxy S26 Ultra avec le code NEWGALAXY

50 € de bonus reprise pour l'achat de l'un de ces trois modèles

10% de remise sur les Galaxy Buds 4, Buds 4 Pro et les Galaxy Watch pour un achat simultané

-30% sur les coques et protections d’écran

Profiter de l'offre sur le Galaxy S26/S26+

Profiter de l'offre sur le Galaxy S26 Ultra

En utilisant le code promo, le Galaxy S26 s’affiche à partir de 899 € au lieu de 999 €, voire beaucoup moins en utilisant l’option de reprise. Le Galaxy S26+, à partir de 1 169 € au lieu de 1 269 €. Et enfin, le Galaxy S26 Ultra est disponible à partir de 1 269 € au lieu de 1 469 €, hors reprise. En activant cette option, vous pouvez économiser jusqu’à 650 € supplémentaires en échangeant par exemple un Galaxy S25 Ultra. N'hésitez pas à lire notre dossier complet sur les Galaxy S26 Series pour tout savoir sur les nouveaux smartphones de Samsung.