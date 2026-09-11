Voici à quoi ressembleraient les tout premiers écouteurs à clip de Samsung

Jusqu’ici, Samsung n’a proposé que des écouteurs installés dans l’oreille. Le groupe sud-coréen pourrait bientôt abandonner cette habitude. Des images internes montreraient ses prochains Galaxy Buds On, un modèle ouvert à clip auquel diverses fonctions spécifiques seraient associées.

ecouteurs clip samsung
Source : SammyGuru

Le format ouvert séduit un public toujours plus large depuis quelques années. Les sons venant de l’extérieur restent audibles, ce qui permet de suivre la circulation ou les annonces diffusées en gare. La marque chinoise s’est notamment fait remarquer sur ce segment grâce aux Huawei FreeClip 2, dont la boucle en silicone passe autour de l’oreille sans fermer le conduit auditif. Cette approche a ensuite été reprise par Bose et Sony avec leurs propres modèles.

Les fabricants de smartphones cherchent eux aussi à proposer davantage de produits au sein de leur gamme audio. Certaines lignes de code ont notamment révélé le casque circum-auriculaire que Samsung développerait avec Galaxy H1 comme nom de code. Parallèlement, le constructeur préparerait une paire d’écouteurs à clip désignée Able en interne. La paire serait ensuite commercialisée sous le nom de Galaxy Buds On. Leur design restait toutefois inconnu jusqu’à maintenant.

Un arceau souple permettrait aux Samsung Galaxy Buds On de rester à l’extérieur de l’oreille

D’après SammyGuru, de premières images des Samsung Galaxy Buds On ont été retrouvées dans une version interne de Buds Manager. Chaque écouteur réunirait deux bulbes arrondis au moyen d’une boucle apparemment recouverte de silicone. Installée dans le creux de l’oreille, la partie la plus volumineuse accueillerait le haut-parleur. À l’autre bout, une extrémité plate viendrait se fixer sur l’extérieur du pavillon tout en proposant une surface tactile concave. L’image présente seulement la paire en noir. Des lignes de code feraient néanmoins aussi référence à une déclinaison blanche.

Côté commandes, les Samsung Galaxy Buds On conserveraient les mouvements de tête utilisés pour accepter ou refuser un appel. Auto Volume modifierait automatiquement le niveau sonore en fonction du bruit ambiant, tandis qu’un autre réglage autoriserait un dépassement de la limite habituelle avec davantage de fuites. Gemini ou Bixby resteraient accessibles aussi bien par commande vocale que par contact tactile. L’enregistrement d’un mémo vocal pourrait également démarrer d’un simple geste. Sous One UI 9.0, un endormissement détecté par le téléphone pourrait même interrompre la lecture. La réduction de bruit active ne serait toutefois pas proposée. Ces écouteurs pourraient arriver avant la fin de l’année.


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