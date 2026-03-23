Jusqu’à 500 € de réduction sur les Galaxy S26 et S26 Ultra : Samsung sort l’artillerie lourde

Samsung met les bouchées doubles et améliore son offre de lancement des Galaxy S26. Les tout nouveaux smartphones du constructeur coréen voient leur prix chuter de manière drastique, mais pas pour longtemps.

Bon plan Samsung Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra

Samsung lance une offre exceptionnelle sur les nouveaux Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Grâce au code promo S26LIVE, la marque propose jusqu’à 500 € de réduction immédiate sur ses nouveaux fleurons. Le plus intéressant, c’est que ce code promo est cumulable avec les autres offres en cours sur le site officiel, ce qui peut faire baisser davantage le prix. La promotion est valable jusqu'au 31 mars 2026.

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra sont beaucoup moins chers, mais il faut faire vite

C’est l’offre la plus généreuse de Samsung sur les Galaxy S26 Series, présentés il y a un mois et disponibles en France depuis le 11 mars 2026. Cette offre combine deux avantages : jusqu’à 500 € de réduction avec le code promo S26LIVE et une offre de reprise qui peut optimiser les remises en les augmentant de plusieurs centaines d’euros.

Le coupon S26LIVE offre des réductions variables en fonction du modèle et de la capacité de stockage. Voici un récapitulatif :

  • 500 € de remise sur le Galaxy S26 Ultra 1 To.
  • 350 € de remise sur le Galaxy S26 Ultra 512 Go.
  • 250 € de remise sur le Galaxy S26 Ultra 256 Go.
  • 250 € de remise sur les Galaxy S26 et S26+ 512 Go.
  • 150 € de remise sur les Galaxy S26 et S26+ 256 Go.

Une offre de reprise à ne pas négliger

Le code promo est déjà très généreux, mais si vous voulez faire baisser encore plus le prix du Galaxy S26, du S26+ et du S26 Ultra, le constructeur accompagne tout ceci d’une offre de reprise. Vous pouvez ainsi échanger un ancien smartphone et bénéficier d’une remise immédiate dont le montant dépend de la valeur de l’appareil cédé.

La bonne nouvelle, c’est que Samsung offre d’entrée de jeu un bonus reprise de 50 €. En d’autres termes, même si l’écran de votre appareil est cassé et ne s’allume plus, vous profitez quand même d’une réduction immédiate de 50 € au panier. Le bonus vient s’ajouter à la valeur estimée.

La marque propose par exemple jusqu’à 600 € pour la reprise d’un Galaxy S25 Ultra. Avec le bonus de reprise, cela représente 650 € de remise à laquelle s’ajoutent les 500 € du code promo, soit une réduction totale potentielle de 1 150 € sur le Galaxy S26 Ultra.

Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez profiter de 30% de remise sur les accessoires Galaxy (coques et écrans de protection) et 10% de remise sur les Galaxy Buds 4 ou Buds 4 Pro en les achetant en simultané avec un Galaxy S26/S26+ ou S26 Ultra.

 


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