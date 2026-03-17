Samsung offre jusqu’à 300 € de remise les Galaxy S26 avec ce code promo

Alors qu’ils viennent tout juste de sortir, les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra font déjà l’objet de réductions importantes sur la boutique officielle de Samsung. La marque propose jusqu’à 300 € de remise, hors reprise. Ses nouveaux modèles premium sont ainsi plus accessibles dès leurs premières semaines sur le marché.

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Samsung se montre généreux pour le lancement des Galaxy S26. Quelques jours après leur arrivée sur le marché, les nouveaux smartphones premium font l’objet de réductions intéressantes. La marque propose en effet un code promotionnel exclusif : NEWGALAXY, qui offre des réductions allant de 100 € à 300 €.

Galaxy S26 Series : des remises boostées avec un nouveau code promo

Le montant de la remise varie donc en fonction du modèle choisi. Pour les S26 et S26+, le coupon NEWGALAXY offre 100 € de réduction sur la version de 256 Go et 200 € de réduction sur celle avec 512 Go de stockage.

Le Galaxy S26 Ultra de 512 Go bénéficie quant à lui d’une remise de 200 €, tandis que la version de 1 To voit son prix chuter de 300 €, toujours avec le code promo NEWGALAXY.

Récapitulatif :

Galaxy S26 et S26+ : -100 € (256 Go) / -200 € (512 Go)

: -100 € (256 Go) / -200 € (512 Go) Galaxy S26 Ultra : -200 € (256 Go) / -300 € (512 Go)

Ces réductions s’appliquent directement au panier en saisissant le code promotionnel, sans aucune autre condition particulière. Le Galaxy S26 est ainsi disponible à partir de 899 € au lieu de 999 € (version 256 Go) et le S26 Ultra à partir de 1 269 € au lieu de 1469 € (version 512 Go).

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50 € de bonus reprise

Samsung propose une seconde offre de réduction qui se présente sous la forme d’un bonus de reprise de 50 €. Peu importe l’état de votre ancien smartphone, Samsung garantit un bonus minimum de 50 €. Ce bonus vient s’ajouter à la valeur estimée de l’appareil. L’ensemble s’applique en réduction immédiate au panier pour faire baisser la facture.

Samsung propose par exemple jusqu’à 370 € pour la reprise d’un Galaxy S25, auxquels s’ajoute le bonus de reprise, soit un montant total de 470 €. Avec les 100 € offerts par le code promo, le Galaxy S26 256 Go pourrait ainsi vous revenir à seulement 429 € au lieu de 999 €.

Enfin, Samsung propose également 10 % de réduction sur les Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro si vous les achetez simultanément avec l’un de ses nouveaux smartphones et 30% de remise sur les coques et protections d’écran. Pour tout savoir sur les Galaxy S26 Series, n’hésitez pas à consulter notre dossier spécial sur les nouveaux modèles.