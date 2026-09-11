Le prochain traqueur de Samsung perdrait l’élément qui le rendait si pratique

Depuis 2023, Samsung n’a présenté aucun nouveau modèle pour remplacer son traqueur d’objets. Le géant sud-coréen s’apprêterait enfin à lancer le Galaxy SmartTag 3, dont des images officielles ont récemment fuité. Son nouveau format pourrait cependant compliquer un usage très courant au quotidien.

samsung tag 3

Rangés au fond d’un sac ou attachés sur un trousseau, ces petits accessoires servent désormais à de nombreux utilisateurs. Leur localisation est relayée par les smartphones présents dans les environs. En janvier, le marché a été relancé par l’AirTag nouvelle génération d’Apple avec sa puce Ultra Wideband retravaillée. Du côté d’Android, de plus en plus de fabricants adoptent Find Hub, le réseau de Google.

Cette concurrence fait désormais paraître l’offre de Samsung vieillissante. Arrivé en octobre 2023, le dernier modèle de la marque reste sans successeur. Les nouveautés se multiplient pourtant, parmi lesquelles le Xiaomi Tag vendu 17,99 € depuis la boutique française du constructeur. Sa relève serait enfin assurée par le Galaxy SmartTag 3. Ses images officielles viennent justement de fuiter.

Le Samsung Galaxy SmartTag 3 abandonnerait son anneau au profit d’un design proche des Galaxy Watch

WinFuture vient de dévoiler les premiers visuels officiels consacrés au Samsung Galaxy SmartTag 3, avec une déclinaison noire et une autre blanche. Sa silhouette carrée et très arrondie rappellerait les montres connectées du constructeur. Une zone métallique occuperait le milieu à l’avant, tandis que l’arrière conserverait une finition entièrement en plastique. Surtout, l’anneau présent sur le modèle précédent disparaîtrait, ce qui empêcherait de fixer l’appareil directement sur des clés, un sac ou une valise. Une coque simple équipée d’un mousqueton serait donc livrée avec le produit dans la boîte.

Samsung prévoirait également plusieurs protections pour le Galaxy SmartTag 3, proposées en bumper, silicone ou cuir. Spigen et d’autres partenaires travailleraient même sur un support destiné au collier d’un animal. Un dossier remis à la FCC, l’autorité américaine des télécoms, confirmerait l’intégration de l’Ultra Wideband afin d’assurer une localisation précise à courte distance. Selon WinFuture, chaque côté mesurerait environ 3 cm et l’épaisseur resterait légèrement inférieure à 1 cm. Aux États-Unis, le traqueur serait facturé 29,99 dollars, soit près de 28 euros, contre l’équivalent de 93 euros pour le lot de quatre. Son prix en Allemagne atteindrait 39,99 euros l’unité. La sortie interviendrait début octobre.


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