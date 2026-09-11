Le Nothing Phone 3a Lite chute à 184 € seulement pour la fin des French Days, mais il va falloir faire vite

Les ventes flash des French Days se terminent lundi. Il ne vous reste plus que quelques jours pour en profiter. Vous cherchez un smartphone pas cher, mais avec des caractéristiques qui tiennent la route ? Ce bon plan est fait pour vous ! Sorti il y a moins d’un an, le Nothing Phone 3a Lite passe à seulement 184 € sur Cdiscount avec le code COCORICO15. C’est actuellement son prix le plus bas !

Nothing Phone 3a Lite

Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, mais vous ne voulez pas mettre 1000 € dans un modèle haut de gamme ? Petit budget ne rime pas forcément avec fiche technique bas de gamme. Le Nothing Phone 3a Lite offre le parfait exemple. Normalement en vente à 249,99 €, ce smartphone polyvalent ne manque pas d’atouts. Et bonne nouvelle, durant les French Days qui se déroulent du 7 au 14 septembre, vous pouvez l’avoir encore moins cher !

Nothing Phone 3a Lite est en promotion à 189 € sur Boulanger. C’est une très belle offre. Mais Cdiscount va encore plus loin. Le smartphone est affiché à 199 €, mais avec le code COCORICO15, vous avez 15 € de réduction dans le panier, ce qui fait chuter son prix à seulement 184 €. C’est un excellent prix pour ce smartphone avec des caractéristiques qu’on trouve normalement sur des smartphones plus chers.

Quelles sont les caractéristiques du Nothing Phone 3a Lite ?

Ne vous fiez pas à son petit prix pour le juger, le Nothing Phone 3a Lite n’a pas à rougir de ses caractéristiques, bien au contraire.
Nothing a réussi à se faire connaître grâce à ses smartphones au look décalé à l’excellent rapport qualité-prix. Le Nothing Phone 3a Lite s’inscrit dans cette démarche. Il est doté d’une coque transparente en verre avec une lumière Glyph. C’est un modèle polyvalent qui est parfaitement adapté aux usages du quotidien.

Sous le capot, il embarque un processeur mediaTek Dimensity 7300 Pro 5G accompagné de 8 Go de RAM. Grâce à cette configuration, vous pouvez profiter d’une expérience fluide, même en cas d’utilisation intensive.

On retrouve aussi un écran AMOLED de 6,77 pouces qui profite d’une résolution de FHD+ (1080 x 2392 pixels) et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Enfin, la partie photo n’est pas en reste. À l’arrière, le Nothing Phone 3a Lite est doté d’une caméra principale de 50 MP ainsi que d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’une lentille macro de 2 MP. Une caméra selfie de 16 MP complète le tout.


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