GTA 6 : les scalpers n’attendent même plus la rupture de stock pour revendre les manettes custom à prix d’or

Comme tout ce qui touche de près ou de loin à un produit un tant soit peu populaire, les scalpers se sont très vite intéressés aux nouvelles manettes spéciales GTA 6, annoncées il y a peu. Sans surprises, celles-ci s’affichent déjà beaucoup plus cher que leur prix initial sur eBay avant même leur sortie… mais surtout avant même leur rupture de stock.

Les histoires de scalpers qui s’accaparent les stocks d’un produit quelconque à leur sortie sont désormais monnaie courante, tant et si bien qu’à force, on commence à la connaître par cœur. Une console, un téléphone, ou à peu près n’importe quoi qui a attiré leur attention ouvre ses commandes, ils raflent toutes les unités disponibles et les revendent, 2 voire 3 fois plus cher sur eBay. Vous connaissez la chanson. Ce qui est moins courant, en revanche, c’est lorsque cette mécanique est déjà en place avant même que les stocks ne soient écoulés.

Le 3 septembre dernier, Sony profite de son State of Play pour annoncer la sortie de manettes custom GTA 6 — toujours dans sa stratégie marketing qui veut que ce serait sur PS5 que le prochain jeu de Rockstar tournerait le mieux. Si celles-ci ne seront officiellement disponibles que le 19 novembre prochain, soit le même jour que GTA 6, les précommandes, elles, sont déjà ouvertes. Précommandes + GTA 6, le calcul est on ne peut plus rapide : il y a forcément des scalpers dans l’équation.

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Les scalpers s’en prennent déjà aux manettes DualSense GTA 6

Évidemment, ça n’a pas raté. en vous rendant sur eBay aujourd’hui, vous n’aurez aucun mal à tomber sur des annonces de revente de DualSense spéciales GTA 6. Et bien entendu, pas question ici de prix avantageux. Alors que la manette se vend normalement à 84 dollars, les scalpers les revendent plutôt aux alentours de 140 ou 150 dollars. Une jolie petite marge, donc.

Le hic, c’est qu’il est toujours possible de s’offrir une manette custom en passant par les canaux officiels, soit à son prix d’origine. Ce qui n’empêche pas certains joueurs de quand même passer par les scalpers. Il serait certes très simple de se moquer de ces derniers, mais cela prouve bien une chose : le système des scalpers fonctionne si bien qu’il ne vient même plus à l’esprit des acheteurs de vérifier si l’objet de leur désir est toujours disponible à son prix d’origine lorsqu’ils voient passer une annonce exorbitante sur eBay.