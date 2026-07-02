Gemini Spark débarque sur Mac pour le faire travailler à votre place

Ce n'était qu'une question de temps : Gemini Spark, l'IA agentique capable d'automatiser de nombreuses tâches sur vos appareils, arrive sur macOS. Et elle permet déjà pas mal de choses.

Si vous en avez assez d'entendre parler d'intelligence artificielle, vous n'êtes pas au bout de vos peines. La “nouvelle” mode, c'est l'IA agentique. Des programmes spécialisés capables d'agir à votre place sur vos appareils connectés. Chez Google, il y a Gemini Intelligence, mais aussi Gemini Spark. La différence majeure est que la dernière ne se limite pas à Android comme la première. Vous la retrouvez sur d'autres systèmes d'exploitation, dont tout récemment macOS.

La firme de Mountain View dévoile ce que Gemini Spark peut faire pour vous sur votre Mac, et c'est plutôt alléchant. Par exemple lui demander de prendre les fichiers d'un dossier et les classer dans d'autres (l'IA les créera au besoin). Connecté à Google Workspace, Spark peut aussi récupérer les factures présentes sur l'ordinateur et s'en servir pour faire un tableau récapitulatif de votre budget dans Google Sheets, par exemple. Et bientôt, tout pourra se faire à distance.

macOS accueille Gemini Spark, l'IA qui fait travailler l'ordinateur pour vous

C'est l'un des intérêts principaux de Google Spark : la possibilité de lancer des tâches à destination du Mac depuis votre smartphone. Plus besoin d'être devant l'appareil, l'IA se charge de tout. Exemple donné par l'entreprise : “demander de rechercher un rapport commercial spécifique sur votre Mac, d'extraire le chiffre d'affaires total et de vous l'envoyer par e-mail“. Sécurité oblige, Spark n'a accès qu'aux dossiers et fichiers définis par vos soins en amont.

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En parallèle, Google allonge la liste des applications auxquelles il est possible de connecter l'IA agentique personnelle. Parmi les nouveautés : Google Keep, Google Tasks, Canva ou encore Dropbox. Les versions macOS deviendront compatibles “dans les prochaines semaines“.

Gemini Spark pour macOS est actuellement disponible en bêta pour les abonnés majeurs (18 ans et plus) à la formule Google AI Ultra, et uniquement aux États-Unis. Au moment de publier cet article, aucune date ou même période n'a été annoncée pour un déploiement en dehors du pays de l'Oncle Sam.