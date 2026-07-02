Gemini Spark débarque sur Mac pour le faire travailler à votre place

Ce n'était qu'une question de temps : Gemini Spark, l'IA agentique capable d'automatiser de nombreuses tâches sur vos appareils, arrive sur macOS. Et elle permet déjà pas mal de choses.

Gemini Guided Learning Google IA
Crédits : 123RF

Si vous en avez assez d'entendre parler d'intelligence artificielle, vous n'êtes pas au bout de vos peines. La “nouvelle” mode, c'est l'IA agentique. Des programmes spécialisés capables d'agir à votre place sur vos appareils connectés. Chez Google, il y a Gemini Intelligence, mais aussi Gemini Spark. La différence majeure est que la dernière ne se limite pas à Android comme la première. Vous la retrouvez sur d'autres systèmes d'exploitation, dont tout récemment macOS.

La firme de Mountain View dévoile ce que Gemini Spark peut faire pour vous sur votre Mac, et c'est plutôt alléchant. Par exemple lui demander de prendre les fichiers d'un dossier et les classer dans d'autres (l'IA les créera au besoin). Connecté à Google Workspace, Spark peut aussi récupérer les factures présentes sur l'ordinateur et s'en servir pour faire un tableau récapitulatif de votre budget dans Google Sheets, par exemple. Et bientôt, tout pourra se faire à distance.

macOS accueille Gemini Spark, l'IA qui fait travailler l'ordinateur pour vous

C'est l'un des intérêts principaux de Google Spark : la possibilité de lancer des tâches à destination du Mac depuis votre smartphone. Plus besoin d'être devant l'appareil, l'IA se charge de tout. Exemple donné par l'entreprise : “demander de rechercher un rapport commercial spécifique sur votre Mac, d'extraire le chiffre d'affaires total et de vous l'envoyer par e-mail“. Sécurité oblige, Spark n'a accès qu'aux dossiers et fichiers définis par vos soins en amont.

Lire aussi – Pourquoi Google s’est servi d’un iPhone pour la démonstration de Gemini Spark

En parallèle, Google allonge la liste des applications auxquelles il est possible de connecter l'IA agentique personnelle. Parmi les nouveautés : Google Keep, Google Tasks, Canva ou encore Dropbox. Les versions macOS deviendront compatibles “dans les prochaines semaines“.

Gemini Spark pour macOS est actuellement disponible en bêta pour les abonnés majeurs (18 ans et plus) à la formule Google AI Ultra, et uniquement aux États-Unis. Au moment de publier cet article, aucune date ou même période n'a été annoncée pour un déploiement en dehors du pays de l'Oncle Sam.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ce bug inquiétant rend certains Pixel muets face aux appels entrants

Les possesseurs de Pixel commencent à en avoir l’habitude. Les bugs s’accumulent au fil des mises à jour de Google. Le dernier en date se révèle pourtant plus vicieux que…

Cette impressionnante batterie externe UGREEN de 130W et 20 000 mAh chute à moins de 50 €, vite !

C’est l’accessoire à toujours avoir avec soi pour ne plus jamais se retrouver à court de batterie. La powerbank UGREEN Nexode Pro peut recharger aussi bien votre smartphone que votre…

Apple AirTag 2 : le récent traqueur est à -30% pendant les soldes Amazon, vite !

L’AirTag est l’accessoire magique d’Apple qui vous permet de ne plus jamais perdre vos affaires. Ce mini traqueur se glisse facilement dans un sac ou un portefeuille. Vous pouvez même…

Test Honor Magic V6 : Il veut séduire les utilisateurs d’Apple, mais a-t-il vraiment les arguments ?

Un peu moins d’un an après le Magic V5, Honor revient avec un nouveau smartphone pliant, le Magic V6. Doté d’une fiche technique sans concession et d’un design encore plus…

Honor lance le Magic V6 en France, un smartphone pliable sans compromis

Le Honor Magic V6 est enfin disponible chez nous. Entre son design premium et sa fiche technique alléchante, ce nouveau smartphone pliable frappe très fort, mais à un prix forcément…

Galaxy Z Fold et Flip 8 : la date de présentation confirmée sans le vouloir par Samsung

Nous attendions encore de connaître officiellement la date du prochain Unpacked de Samsung, conférence pendant laquelle la marque présentera ses nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8…

Non, SpaceX ne va pas lancer son propre smartphone, Elon Musk dément

Alors que les rumeurs autour d’un éventuel smartphone fabriqué par SpaceX, Elon Musk a finalement pris la parole pour réfuter l’information. Emportant évidemment dans son sillage une foule de fans…

POCO X8 Pro 5G : son prix chute à 215 € grâce à cette triple promotion, c’est une affaire !

Avec sa puce Dimensity 8500-Ultra et son imposante batterie de 6 500 mAh, le POCO X8 Pro 5G offre de base des caractéristiques intéressantes pour un prix contenu. Mais pendant…

Cette étude prouve qu’une conversation téléphonique triple le risque d’accident, même avec les mains libres

Les conducteurs pensent bien faire en branchant leur téléphone au système de la voiture. Le regard reste sur la route, les mains sur le volant, tout semble sous contrôle. Une…

C’est la fin du jeu vidéo physique, mais Xbox travaille sur une solution pour convertir nos disques en jeux numériques

Alors que PlayStation et Xbox sont en train d’enterrer les jeux vidéo au format physique sur disque, une nouvelle technologie de Microsoft pourrait permettre de profiter de sa collection sur…