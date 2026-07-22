Samsung dévoile la Galaxy Watch Ultra 2 et brise un record mondial avec l’écran de sa nouvelle montre

Voilà deux ans que Samsung n'avait pas sorti de nouvelle montre connectée estampillée “Ultra”. Si le premier modèle nous avait convaincus à plus d'un titre, il lui manquait encore quelques atouts pour en faire LA montre connectée par excellence pour sportifs aguerris. Samsung tente de relever le défi avec sa Galaxy Watch Ultra 2, qui vient tout juste d'être annoncée.

Deux ans après le lancement de son premier modèle taillé pour l’aventure, Samsung revient sur le devant de la scène avec la Galaxy Watch Ultra 2. Plus fine, plus lumineuse et dotée d’une autonomie en nette hausse, cette nouvelle itération haut de gamme ambitionne de s'imposer comme la référence incontournable des athlètes et des passionnés d'outdoor.

Voici un tour d'horizon complet de ce monstre de technologie.

Un design affiné et une robustesse à toute épreuve

Esthétiquement, Samsung a opéré un joli travail sur ce qu'il qualifie de design “computationnel”. La Galaxy Watch Ultra 2 conserve son format robuste de 47 mm, mais réussit l'exploit de réduire considérablement son encombrement. Avec seulement 10,7 mm d'épaisseur, elle se révèle 12 % plus fine que la Watch Ultra première du nom sortie en 2024. Sur la balance, elle affiche un poids maîtrisé de 61,5 grammes. Proposée dans deux coloris élégants — noir titane et argent titane —, elle conserve son boîtier en titane ultrarésistant.

Côté robustesse, la montre est parée pour affronter les environnements les plus hostiles. Elle affiche une résistance à la pression de 10 ATM et bénéficie de la prestigieuse certification EN 13319, une norme européenne exigeante qui garantit la fiabilité et la sécurité des instruments de plongée sous-marine. Grâce à cela, la montre est totalement étanche jusqu'à 40 mètres de profondeur, et ce, sans aucune limite de temps. Elle ajoute à cela une certification IP69K, le niveau maximal de protection contre les infiltrations de poussière et les jets d'eau à haute pression et haute température.

Un écran record et une puissance inégalée

L'une des évolutions majeures de la Watch Ultra 2 concerne l'affichage. La nouvelle montre connectée est équipée d'un écran de 1,52 pouce, une diagonale strictement identique à celle de la première Galaxy Watch Ultra, mais les similitudes s'arrêtent là. Samsung intègre une dalle capable d'atteindre une luminosité phénoménale de 5 000 nits. Cette prouesse technique en fait tout simplement la montre connectée dotée de l'écran le plus lumineux au monde, assurant une lisibilité parfaite même sous un soleil de plomb en plein désert.

Sous le capot, la montre est propulsée par la nouvelle puce Snapdragon Wear Elite. Selon les dires du constructeur sud-coréen, il s'agit de la “plus fluide” des Galaxy Watch jamais conçues par Samsung. Les transitions sont instantanées et l'interface répond au doigt et à l'œil.

Autonomie boostée et fonctionnalités sportives avancées

Pour accompagner les sportifs de l’extrême, Samsung a revu la batterie à la hausse avec une capacité de 800 mAh, ce qui représente une augmentation de 35 % par rapport à la première génération. De plus, l'introduction d'une charge ultrarapide permet de regagner 40 % de batterie en seulement 30 minutes.

Le volet logiciel s'enrichit de nombreuses fonctionnalités. Les cyclistes apprécieront un mode vélo largement amélioré, tandis qu'un nouveau mode trail et un système de rappel d'hydratation font leur apparition. Une application dédiée à la plongée sera également de la partie. Attention toutefois : celle-ci ne sera pas disponible au lancement. Il faudra patienter jusqu'à fin août ou début septembre 2026 pour la télécharger, et un abonnement payant sera indispensable pour en profiter.

Prix, connectivité et disponibilité

Pour ce modèle d’élite, Samsung fait l'impasse sur la version Bluetooth seule : la Galaxy Watch Ultra 2 intègre d'office une double connectivité Bluetooth et 4G pour rester connecté en toutes circonstances. Enfin, pour séduire la communauté sportive, un partenariat avec Strava offre 60 jours d'abonnement gratuits à Strava Premium pour tout achat.

Le tarif, à la hauteur des prestations premium de l'appareil, est affiché à 749 €. Les précommandes débuteront dès ce 22 juillet, pour une disponibilité globale fixée au 7 août 2026.