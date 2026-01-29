Gemini fait le plein de nouveautés dans Chrome, l’IA est plus puissante que jamais

Google muscle l'intégration de l'IA Gemini dans le navigateur Chrome avec l'ajout de plusieurs fonctionnalités. De quoi la rendre encore plus utile à qui accepte de lui donner certaines permissions.

Il était une fois Google

Êtes-vous de ceux qui se servent régulièrement de l'intelligence artificielle où faites-vous plutôt partie des méfiants ? Si vous appartenez à la deuxième catégorie, vous n'allez pas aimer ce qui va suivre. Google annonce le renforcement des capacités de Gemini dans Chrome. Déjà intégrée au navigateur, l'IA devient plus proactive pour devenir un véritable assistant à qui vous pouvez confier plusieurs tâches chronophages.

D'une manière générale, les nouvelles options facilitent l'utilisation de Gemini tout en la rendant capable de gérer des demandes nécessitant de jongler entre différentes applications et documents. Le tout est basé sur Gemini 3, le modèle le plus avancé de Google à ce jour. Les fonctions sont toutes accessibles sur Windows, macOS et ChromeOS, mais certaines sont réservés aux abonnés à Google AI Pro ou Google AI Ultra.

Gemini gagne plusieurs fonctionnalités utiles dans Chrome

La nouveauté la plus évidente est l'arrivée d'un panneau latéral apparaissant quand vous cliquez sur le bouton Gemini en haut à droite de la fenêtre. Il vous accueille en vous proposant des requêtes servant de tutoriel à l'utilisation de l'IA. L'avantage immédiat est de pouvoir s'en servir tout en gardant la page actuelle ouverte. Vous pouvez par exemple demander une comparaison des informations contenues dans les différents onglets ou résumer les avis sur un produit en provenance de plusieurs sites de vente.

Autre ajout : l'utilisation de Nano Banana, l'IA de création d'images, sans avoir à copier/coller la source ailleurs. En clair : Chrome affiche une photo que vous aimeriez modifier. Dans le panneau latéral de Gemini, vous demandez l'ajout de tel ou tel élément (par exemple) et le changement se fait en temps réel, sans ouvrir de nouvel onglet ou autre. Pratique pour visualiser l'agencement d'une pièce ou créer des inspirations de décoration. Ça fonctionne aussi avec la transformation de données en infographies.

Gemini va également pouvoir chercher dans les autres applications Google pour prendre en charge diverses demandes. Exemple : si vous lui demandez, l'IA va regarder un mail parlant de votre venue à une conférence loin de chez vous, en déduire le temps de transport nécessaire et chercher les vols ou les trains disponibles. Elle peut ensuite aller plus loin en écrivant un mail annonçant votre heure d'arrivée aux personnes de votre choix.

Enfin, l'arrivée de “l'auto navigation” change la donne en terme de délégation des tâches. Nécessitant une formule Google AI Pro ou Ultra, elle laisse Gemini gérer, entre autres, la planification de vacances en cherchant les vols, hôtels et activités avant de réserver le tout en votre nom. Même chose si vous voulez obtenir un produit présent sur une photo sans savoir d'où il vient : vous demandez à l'IA de le chercher puis de l'acheter et elle se charge du reste, même de la connexion au compte d'un site en ligne. Les possibilités sont nombreuses.

Une sécurité renforcée pour éviter les mauvaises surprises

En plus des processus invisibles empêchant de compromettre ou dérober vos données personnelles, toutes les actions que Gemini peut faire à votre place nécessitent votre validation finale. Achat, envoi de mail, création d'un événement dans Google Agenda, post sur un réseau social… C'est vous qui approuvez ou non. Notons pour terminer que Google annonce aussi l'arrivée de Personnal Intelligence dans Chrome au cours des prochains mois.

Aucune surprise en terme de disponibilité de toutes ces nouveautés : elles sont pour l'instant exclusives aux États-Unis. Google ne parle pas d'un déploiement ailleurs dans le monde, mais certaines de ces fonctions devraient arriver chez nous à terme. Certaines, et non toutes, car vu les réglementations européennes plus strictes que les américaines, il est possible que Google ne souhaite pas se lancer dans une adaptation laborieuse spécifique au Vieux Continent. Remarquez que rien ne l'indique officiellement. Les espoirs sont donc permis.