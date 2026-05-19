Google Gemini : nouvelle application, nouvelle version de Flash, nouvel agent… L’IA se refait un lifting intégral

Gemini, l'intelligence artificielle de Google, n'est pourtant pas si âgée, mais voilà qu'elle se refait déjà une beauté. Au programme : une nouvelle version (Gemini 3.5 Flash), un nouvel outil capable de créer des vidéos bluffantes en deux coups de cuillère à pot, un nouvel agent qui résume les événements à venir de la journée, et surtout Gemini Spark. On vous dit tout ici même.

google gemini spark

À l'occasion de sa conférence Google I/O, le géant de Mountain View vient tout juste de présenter une véritable petite révolution concernant Gemini. Google explique au passage que l’application est passée de 400 millions d’utilisateurs à plus de 900 millions, lesquels sont répartis dans 230 pays et dans plus de 70 langues différentes.

L'application Gemini devient plus « agentique », comme l'explique Google, c’est‑à‑dire qu'elle est désormais capable d’agir de manière proactive et en continu pour vous assister. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Gemini fait aussi le plein de nouveautés majeures.

Les nouveautés de Gemini n'auront jamais été si nombreuses

La première est Gemini 3.5 Flash, un modèle de nouvelle génération combinant intelligence avancée et rapidité d’exécution. Il s’accompagne d’un nouveau langage visuel baptisé Neural Expressive, qui redéfinit l’interface de Gemini  : animations fluides, couleurs vibrantes, typographies modernisées et retours haptiques. Voilà ce qui est au programme. L’expérience Gemini Live est désormais intégrée directement dans l’application, ce qui permet de passer naturellement de l’écrit à la conversation vocale. Le micro a été repensé pour accepter des explications longues sans interruption, et des voix régionales seront bientôt proposées selon Google. Enfin, les réponses apportées par Gemini deviennent plus immersives grâce à des images, des vidéos narrées, des timelines interactives et des graphiques dynamiques générés en temps réel.

Dans un deuxième temps, Google lance également Gemini Omni, un modèle capable de transformer du texte, des images et des vidéos en contenus vidéo. L’utilisateur peut modifier des séquences, appliquer des effets, changer des arrière‑plans ou créer un avatar réaliste de lui‑même. Omni commence à être déployé pour les abonnés Google AI Plus, Pro et Ultra.

Google Gemini Omni

Autre nouveauté : Daily Brief, un agent qui génère chaque matin un résumé personnalisé. Il analyse Gmail, Calendar et d’autres applications connectées pour extraire les informations urgentes, les prioriser et proposer des actions immédiates. L’utilisateur peut affiner son comportement via des retours simples.

Enfin, cerise sur le gâteau : Gemini Spark, un agent personnel fonctionnant 24h/24. Basé sur Gemini 3.5 et intégré à Google Workspace, Spark peut exécuter des tâches complexes : analyser des relevés bancaires, surveiller des emails spécifiques, synthétiser des notes de réunion, créer des documents ou lancer des workflows complets. Il fonctionne en arrière‑plan, même lorsque votre appareil est éteint. Google prévoit d’étendre rapidement ses capacités, notamment via des connexions à Canva, OpenTable ou Instacart. Il serait même question d’envoyer des SMS ou des e-mails à Spark.


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