One UI 9 : voici les 5 plus grosses nouveautés de la dernière mise à jour des smartphones Samsung

Ça y est, Samsung a dévoilé officiellement One UI 9 lors de sa dernière conférence Unpacked. La nouvelle grosse mise à jour de la surcouche Android embarque, comme à son habitude, son lot de nouveautés. Nous en avons sélectionné cinq qui nous paraissent les plus importantes.

samsung galaxy z fold8

On les attendait depuis des semaines, Samsung a enfin levé le voile sur ses trois nouveaux smartphones pliants. Oui, trois : comme l'avaient déjà révélé de nombreuses rumeurs, la dernière conférence Unpacked a vu se succéder les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 et le petit nouveau donc, le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Une belle surprise pour ceux qui étaient restés éloignés des fuites, mais qui n'est pas arrivée seule.

En effet, le constructeur coréen en a également profité pour dévoiler la nouvelle version de sa surcouche Android. One UI 9 a désormais la lourde tâche de succéder à la très attendue One UI 8.5, une mise à jour qui a apporté énormément de nouvelles fonctionnalités sur les smartphones Samsung. Heureusement pour elle, One UI 9 n'est pas en reste puisqu'elle embarque elle aussi son lot de nouveautés. Voici une petite sélection.

Votre smartphone ne lancera plus d'applications dangereuses

Une fois n'est pas coutume, Samsung a mis l'accent sur la sécurité pour cette nouvelle mise à jour, en introduisant une fonctionnalité baptisée Phishing App Risk Alert. Celle-ci part d'un constat simple : malgré tous les filtres de sécurité désormais en place, certaines applications pirates passent encore entre les mailles du filet et s'en prennent aux données personnelles des utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité applique donc un filtre supplémentaire en bloquant le démarrage des applications qu'elle juge dangereuses. Pour ce faire, elle s'appuie sur une base de données d'applications frauduleuses du Galaxy Store, mais aussi sur le comportement de l'utilisateur, comme par exemple si ce dernier a installé l'application juste après avoir reçu un appel.

Un historique universel des appels

De nos jours, il est devenu rare de n'utiliser qu'une seule application téléphone. Maintenant que la plupart des réseaux sociaux permettent de passer un appel, il est souvent plus simple de passer par ces derniers lorsqu'une conversation est déjà en cours. Problème : ces appels ne s'affichent pas dans l'historique de l'application Téléphone classique. One UI 9 va donc corriger ce défaut en centralisant tous les appels passés sur WhatsApp et Google Meet dans un seul et même historique, exactement comme sur iPhone.

Tap to Share

Quick Share est sans doute l'une des meilleures fonctionnalités introduites ces dernières années sur Android, permettant de partager des fichiers sans fil simplement entre deux appareils reliés en Bluetooth ou connectés au même réseau WiFi. One UI 9 va rendre cette dernière encore meilleure en introduisant la fonction Tap to Share, qui s'appuie cette fois sur la technologie NFC. Il suffira donc d'approcher les deux appareils pour pouvoir transférer un fichier.

one ui 9 tap to share
Crédit : SamMobile

Le mode Super Stabilité

Samsung n'a bien sûr pas oublié les photographes — et les utilisateurs qui ne possèdent pas encore un Galaxy S26. One UI 9 va en effet apporter une fonctionnalité jusque-là exclusive aux derniers flagships du constructeur sur d'autres modèles, notamment le Galaxy S25. Il s'agit du mode Super Stabilité, qui utilise l'intelligence artificielle ainsi que sa propre technologie de stabilisation optique pour limiter les mouvements intempestifs pouvant nuire à la qualité de l'image ou de la vidéo.

Privacy Display amélioré

Les Galaxy S26 Ultra auront également droit à une version améliorée de leur fonctionnalité phare, le Privacy Display. Grâce à la mise à jour, l'écran de confidentialité pourra s'activer uniquement pour les applications en mode picture-in-picture, comme une vidéo YouTube par exemple. Pratique quand l'on veut camoufler seulement une partie de l'écran.


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