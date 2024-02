Galaxy Book 4 : jusqu’à 450 € de remise et une Galaxy Tab S9 FE offerte pour le lancement

Samsung lance le Galaxy Book 4, son nouvel ultrabook qui allie finesse et puissance pour ceux qui recherchent un ordinateur portable performant et facilement transportable. Pour le lancement, la marque offre jusqu'à 450 € de réduction ainsi qu'une tablette Galaxy Tab S9 FE d'une valeur de 530 €.

La série des Galaxy Book fait partie de notre sélection des meilleurs ultrabook du marché. Elle vise le segment haut de gamme avec son design premium et ses caractéristiques confortables. La série Galaxy Book 4 fait ses débuts sur le marché français le 23 février 2024, mais elle est déjà disponible à l'achat sur le site officiel de Samsung.

Cinq variantes sont ainsi proposées : le Galaxy Book 4 et le Galaxy Book 4 360, le Galaxy Book 4 Pro et sa déclinaison 360 ainsi que le Galaxy Book 4 Ultra. Ce dernier est aussi taillé pour le gaming puisqu'il intègre une carte graphique Nvidia GeForce 4050 ou 4070.

Toutes les variantes font l'objet de réductions variables pour le lancement de la série. Samsung offre jusqu'à 450 € de remise dont 300 € de bonus de reprise ainsi qu'une Galaxy Tab S9 FE d'une valeur de 530 €. Comme si cela ne suffisait pas, le constructeur coréen offre aussi 25% de remise sur des produits complémentaires.

Galaxy Book 4 Series : une offre généreuse pour le lancement de l'ultrabook

On commence donc par les réductions immédiates. Le Galaxy Book 4 d'entrée de série vous donne droit à 50 € de remise immédiate et à un bonus de reprise de 100 € si vous décidez de revendre l'un de vos anciens appareils pour compenser l'achat. Notez que le bonus vient s'ajouter au montant de la reprise de votre appareil.

Selon la variante du Galaxy Book 4 choisie, vous pouvez bénéficier d'une remise immédiate allant jusqu'à 150 € et d'un bonus de reprise allant jusqu'à 300 €. De plus, pour 4 des 5 variantes (la version de base exceptée), Samsung vous offre sa nouvelle tablette haut de gamme : la Galaxy Tab S9 FE WiFi d'une valeur de 530 €.

Pour résumer :

Galaxy Book 4 dès 899 € au lieu de 949 € + 100 € de bonus reprise

Galaxy Book 4 360 dès 1 749 € au lieu de 1 799 € + 100 € de bonus reprise + Galaxy Tab S9 FE offerte au panier avec le code NEWGB4

Galaxy Book 4 Pro dès 1 899 € au lieu de 1 999 € + 200 € de bonus reprise + Galaxy Tab S9 FE offerte au panier avec le code NEWGB4

Galaxy Book 4 Pro 360 dès 2 099 € au lieu de 2 199 € + 200 € de bonus reprise + Galaxy Tab S9 FE offerte au panier avec le code NEWGB4

Galaxy Book 4 Ultra dès 3 349 € au lieu de 3 499 € + 300 € de bonus reprise + Galaxy Tab S9 FE offerte au panier avec le code NEWGB4

Cette offre est valable du lundi 19 février au dimanche 31 mars 2024 dans la limite des stocks disponibles. Notez que les variantes 360 ont un écran pivotable sur 360° et peuvent ainsi être utilisées en mode tablette.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GALAXY BOOK 4, 4 PRO OU 4 ULTRA

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GALAXY BOOK 4 360 PRO OU 4 PRO 360

Les caractéristiques des Galaxy Book 4, 4 Pro et 4 Ultra

Pour les Galaxy Book 4 Series, Samsung a choisi les derniers processeurs Intel Core Ultra dopés à l'IA ainsi que des cartes graphiques Nvidia RTX 4000 Series. Le modèle de base dispose d'un processeur Core 5 120U épaulé par 8 à 16 Go de mémoire vive. Sa version 360 dispose d'un Intel Core 7 150 U avec 16 Go de RAM. Toutes ces variantes permettent un usage confortable pour les professionnels et ceux qui recherchent un ordinateur portable performant pour de la bureautique et le divertissement.

Les Galaxy Book 4 Pro et Book 4 Pro 360 quant à eux mettent la barre un peu plus haut avec le processeur Intel Core Ultra 7 155H épaulé par 8/16 Go de RAM et une puce graphique Intel Core ARC, la plus puissante des cartes graphiques intégrées d'Intel à ce jour. Si elle n'est pas encore au niveau des dernières puces de Nvidia et d'AMD, elle promet une expérience gaming d'entrée de gamme et une belle optimisation pour les professionnels du graphisme.

Enfin, la plus puissante des références de la nouvelle série n'est autre que le Galaxy Book 4 Ultra qui vous offre le choix entre le processeur Intel Core Ultra 7 155H et le Core Ultra 9 185H. Selon que vous choisissiez le premier ou le second, le CPU est accompagné d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050 ou d'une RTX 4070 pour une expérience gaming sans compromis. Ce modèle vise aussi les professionnels de la création.