Rue du commerce casse les prix de plusieurs cartes graphiques à l’approche de Noël

Rue du Commerce vient de lancer une opération promotionnelle sur les cartes graphiques à l'approche de Noël. Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur pendant le Black Friday, voici une nouvelle occasion de réaliser des économies.

La période des prix exorbitants sur les cartes graphiques est désormais derrière nous. Et même si les tarifs sont de retour à des nivaux très raisonnables, on remarque rarement des baisses de prix spectaculaires sur les modèles les plus populaires.

Si vous envisagez d'acheter une nouvelle carte graphique en cette fin d'année, Rue du Commerce vient de lancer une opération Black Friday bis. L'enseigne propose plusieurs modèles aux meilleurs prix du web en ce moment.

Baisse de prix sur les cartes graphiques Nvidia et AMD chez Rue du Commerce

Que vous jouiez en Full HD, 1440p ou en 4K, vous trouverez une carte graphique qui correspond à vos besoins dans cette sélection. AMD propose généralement des prix plus intéressants à performances égales en rastérisation. Si le ray tracing n'est pas une grosse priorité pour vous, les Radeon RX 6000 ou 7000 devraient vous convenir.

Si vous pouvez consentir un effort supplémentaire, Nvidia offre de meilleures performances à catégories équivalentes. Si vous jouez en Full HD par exemple, vous pouvez très bien opter pour une RTX 3060 12 Go à 319 € ou une RTX 4060 8G à 339 €.