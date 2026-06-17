Bon plan Redmi Note 15 Pro 5G : le puissant smartphone avec un grand écran et un capteur photo de 200 MP passe à petit prix avec ce code !

Vous cherchez un smartphone puissant, mais vous ne souhaitez pas mettre 1000 € dans un modèle haut de gamme des géants du secteur ? Le Redmi Note 15 Pro 5G offre une excellente alternative. Et à seulement 230 € au lieu de 403 € grâce au code PHDFR30, vous pouvez faire une excellente affaire !

Redmi Note 15 Pro 5G

Les prix cassés sont de retour sur AliExpress. Du 15 au 20 juin, le géant du e-commerce dévoile une série de codes promo cumulables avec les offres en cours. Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, c’est le bon moment pour vous équiper !

En temps normal, le Redmi Note 15 Pro 5G est en vente à seulement 403 € dans sa version avec 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. C’est déjà un excellent prix pour ce smartphone aussi performant. Mais en cumulant la promotion en cours avec le code PHDFR30 sur AliExpress, vous pouvez vous l’offrir à seulement 230,24 €.

Mais attention, le code expire ce 20 juin. Pour rappel, voici les codes actuellement valables à utiliser sur AliExpress pour vous équiper à petit prix :

  • 2 € de remise dès 18 € d'achat : PHDFRS02
  • 5 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS05
  • 10 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS10
  • 20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFRS30
  • 45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS45
  • 60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFRS60

Quelles sont les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ?

Xiaomi a réussi à devenir une marque incontournable dans nos maisons grâce à des appareils au rapport qualité-prix imbattable. Les smartphones ne font pas exception. Le Redmi Note 15 Pro 5G est un modèle puissant qui n’a pas à rougir de ses caractéristiques, bien au contraire.

Sous le capot, il est doté d’une puce Mediatek Dimensity 7400-Ultra couplée à 8 Go de RAM. On retrouve également un espace de stockage de 256 Go. C’est un smartphone puissant qui ne craint pas les utilisations intensives.

Côté écran, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G embarque une grande dalle AMOLED de 6,83 pouces avec une définition de 2772 x 1280 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est donc un smartphone fluide, idéal pour regarder des vidéos dans de bonnes conditions.

La partie photo est également à la hauteur avec un capteur principal de 200 MP, secondé par un ultra grand-angle de 8 MP à l’arrière. Enfin, le Redmi Note 15 Pro 5G dispose d’une batterie de 6 580 mAh compatible avec la charge rapide à 45 W. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Redmi Note 15 Pro 5G ici.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Rachat de SFR : pas de changement de carte SIM, mais Orange, Free et Bouygues vont fermer plus de 75 % des boutiques

En avalant SFR, Orange, Free et Bouygues devraient faire fermer plus de 400 boutiques de l’opérateur, soit plus de 75 % des points de vente existants. On promet aux abonnés…

Le Galaxy S26 Ultra n’a que quelques mois, mais Samsung le brade déjà avec une remise de plusieurs centaines d’euros

Samsung propose déjà une grosse réduction sur le Galaxy S26 Ultra. Grâce à plusieurs remises qu’il est possible de cumuler, le smartphone est disponible dès 869 € au lieu de…

Ninja Artisan : l’excellent four à pizza passe à petit prix juste avant l’été, inutile d’attendre les soldes !

Vous souhaitez faire des pizzas maison et cherchez un four capable de les cuire comme en Italie ? Grâce à la Ninja Artisan, vous obtenez de délicieuses pizzas très simplement….

Disney+ désactive le Dolby Vision et la 3D en France, mais pourquoi ?

Les utilisateurs français n’ont plus accès aux contenus en Dolby Vision ou en 3D sur Disney+. La plateforme a dû désactiver ces fonctionnalités à cause d’un contentieux judiciaire. Les problèmes…

Samsung Galaxy : ça y est, la grosse refonte de l’application est là et elle change presque tout

Après un petit retard de quelques jours, Samsung a finalement déployé la grosse mise à jour de son application de santé. Au programme, une refonte visuelle de taille ainsi que…

Android 17 : on a installé la nouvelle version, voici les fonctionnalités qui nous ont tapé dans l’œil

Android 17 vient tout juste de débarquer ce mardi 16 juin 2026 sur les Google Pixel. Pour vous, nous avons donc testé en long, en large et en travers les…

Configurer et gérer ses objets connectés va devenir encore plus simple grâce à Matter 1.6

Avec Matter 1.6, les utilisateurs peuvent espérer une configuration et une gestion plus intuitives de leurs objets connectés compatibles avec la norme. Découvrez les nouveautés annoncées par la CSA.  La…

WhatsApp : l’envoi de messages vocaux va devenir bien plus rapide et pratique sur Android

Vous faites peut-être partie de ceux qui font des messages vocaux l’une des fonctionnalités les plus utilisées sur WhatsApp. La plateforme a conscience de leur popularité et développe actuellement un…

La domination écrasante de ChatGPT s’effondre, et un nom revient sans cesse

Pour la première fois depuis son lancement, ChatGPT passe sous la barre des 50 % face à un rival qui grimpe en flèche. Le chatbot d’OpenAI reste pourtant largement en…

Sur cette planète lointaine, il pleut des rubis et des saphirs quand la nuit tombe

Loin de notre système solaire, une planète géante connaît un climat d’une violence inouïe. Son étoile la chauffe tellement que les métaux s’y vaporisent en plein jour. Quand la nuit…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.