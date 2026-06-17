Bon plan Redmi Note 15 Pro 5G : le puissant smartphone avec un grand écran et un capteur photo de 200 MP passe à petit prix avec ce code !

Vous cherchez un smartphone puissant, mais vous ne souhaitez pas mettre 1000 € dans un modèle haut de gamme des géants du secteur ? Le Redmi Note 15 Pro 5G offre une excellente alternative. Et à seulement 230 € au lieu de 403 € grâce au code PHDFR30, vous pouvez faire une excellente affaire !

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Les prix cassés sont de retour sur AliExpress. Du 15 au 20 juin, le géant du e-commerce dévoile une série de codes promo cumulables avec les offres en cours. Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, c’est le bon moment pour vous équiper !

En temps normal, le Redmi Note 15 Pro 5G est en vente à seulement 403 € dans sa version avec 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. C’est déjà un excellent prix pour ce smartphone aussi performant. Mais en cumulant la promotion en cours avec le code PHDFR30 sur AliExpress, vous pouvez vous l’offrir à seulement 230,24 €.

Mais attention, le code expire ce 20 juin. Pour rappel, voici les codes actuellement valables à utiliser sur AliExpress pour vous équiper à petit prix :

2 € de remise dès 18 € d'achat : PHDFRS02

5 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS05

10 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS10

20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFRS30

45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS45

60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFRS60

Quelles sont les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ?

Xiaomi a réussi à devenir une marque incontournable dans nos maisons grâce à des appareils au rapport qualité-prix imbattable. Les smartphones ne font pas exception. Le Redmi Note 15 Pro 5G est un modèle puissant qui n’a pas à rougir de ses caractéristiques, bien au contraire.

Sous le capot, il est doté d’une puce Mediatek Dimensity 7400-Ultra couplée à 8 Go de RAM. On retrouve également un espace de stockage de 256 Go. C’est un smartphone puissant qui ne craint pas les utilisations intensives.

Côté écran, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G embarque une grande dalle AMOLED de 6,83 pouces avec une définition de 2772 x 1280 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est donc un smartphone fluide, idéal pour regarder des vidéos dans de bonnes conditions.

La partie photo est également à la hauteur avec un capteur principal de 200 MP, secondé par un ultra grand-angle de 8 MP à l’arrière. Enfin, le Redmi Note 15 Pro 5G dispose d’une batterie de 6 580 mAh compatible avec la charge rapide à 45 W. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Redmi Note 15 Pro 5G ici.