Le prix du Redmi Note 15 Pro 5G s’effondre : -45% sur la version 512 Go

Le Redmi Note 15 Pro 5G est quasiment à moitié prix. Pendant les promotions estivales d’AliExpress, sa version la mieux équipée passe à seulement 247 €, contre 453 € à son lancement en France.

Mise à jour : cette offre est désormais terminée. Retrouvez la version 512 Go à 305 € et 256 Go à 243 €.

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Cette promotion ne concerne pas la petite configuration du smartphone. AliExpress propose ici le Redmi Note 15 Pro 5G avec 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage, dans son coloris noir. Il est actuellement affiché à 277,23 €. Après l’avoir ajouté au panier, saisissez le code PHDFRS30 afin de retrancher 30 € supplémentaires.

Le prix final passe ainsi à 247 €, avec la livraison gratuite depuis la France. Le smartphone bénéficie également du badge Marque+, qui certifie son authenticité. Cette même version avait été lancée à 453 € dans l’Hexagone. L’économie dépasse donc 205 €, ce qui représente une remise d’environ 45 % à l’occasion des offres d’été d’AliExpress.

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Beaucoup de stockage, mais surtout une énorme batterie

Avec ses 512 Go, ce Redmi Note 15 Pro 5G laisse suffisamment de place pour stocker vos données. Ses 12 Go de RAM sont également appréciables pour stabiliser les performances du processeur Dimensity 7400-Ultra gravé en 4 nm. Cette puce milieu de gamme offre largement assez de puissance pour les usages courants et la plupart des jeux.

L’affichage repose sur une grande dalle AMOLED de 6,83 pouces avec une définition de 2772 x 1280 pixels. Elle profite d’un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz et d’une luminosité maximale annoncée à 3 200 nits. L’écran est par ailleurs protégé par du verre Gorilla Glass Victus 2.

Un autre atout majeur du smartphone reste son imposante batterie de 6 580 mAh. Xiaomi annonce une autonomie pouvant atteindre deux jours, selon les usages. La recharge filaire monte à 45 W et la charge inversée à 22,5 W permet de dépanner des écouteurs ou un autre appareil. Attention néanmoins : l’adaptateur secteur n’est pas fourni dans la boîte.

Pour la photo, le Redmi Note 15 Pro 5G possède un capteur principal de 200 MP au format 1/1,4 pouce, accompagné d’une stabilisation optique. Il peut enregistrer des vidéos en 4K à 30 images par seconde. Un ultra grand-angle de 8 MP et une caméra frontale de 20 MP sont également présents. Enfin, Xiaomi propose une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.