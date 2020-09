Huawei pourrait abandonner les smartphones, le lancement des nouvelles GeForce RTX, la date de sortie décalée de la PS5… On fait le point sur toutes les grosses actus de cette semaine !

En ce vendredi 4 septembre 2020, il est temps de faire le point sur les grosses actus de la semaine, avant de partir en week-end mérité. Si comme pour de nombreux Français vous avez repris le chemin du travail, vous n’avez peut-être pas eu le temps de suivre l’actualité du moment en notre compagnie.

Plutôt que de vous obliger à de longues phases de recherche, on fait le débriefing pour vous de toutes les infos de la semaine qu’il ne fallait pas manquer. Suivez le guide !

Huawei arrêterait de produire de nouveaux smartphones

D’après les dires de l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, Huawei pourrait finir par abandonner le marché du smartphone. Si les sanctions américaines venaient à s’endurcir et à perdurer, l’entreprise chinoise n’aurait pas d’autre choix que de quitter le secteur de la téléphonie mobile au profit d’autres activités.

Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G : les dernières infos avant le lancement

Les Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G, les prochains smartphones de la firme de Mountain View, viennent de passer la certification du FCC, l’organisme américain de régulation des télécommunications. En général, cette étape est synonyme de lancement imminent. Les documents de l’institution américaine confirme plusieurs caractéristiques technique des deux appareils comme la présence d’un Snapdragon 765G pour chaque smartphone.

GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 : Nvidia présente ses nouvelles cartes graphiques

C’était l’évènement majeur de cette semaine : le lancement de la nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia : les GeForce RTX 3070, 3080 et 3090. Lors d’une présentation vidéo d’une heure, le fondateur de Nvidia Jen Hsun a levé la voile sur les trois cartes basées sur l’architecture Ampère. Une chose est certaine, elles ridiculisent la génération précédente. Les chiffres parlent d’eux même. Avec une puissance de 58 téraflops et une finesse de gravure de 8nm, la RTX 3080 est deux fois plus puissante que la RTX 2080.

La sortie de la PS5 pourrait être repoussée en Europe

C’est la nouvelle rumeur inquiétante au sujet de la PS5. D’après la récente bande-annonce du prochain Call Of Duty : Black Ops Cold War, la console de salon pourrait être lancée à des dates différentes en Amérique du Nord et dans le reste du monde. En effet, le trailer mentionne bien : « Sortie sur PS5 durant les vacances de fin d’année 2020 aux USA et au Canada » et « Sortie sur PS5 plus tard en 2020 dans le reste du monde ».

Autre information et non des moindres, la PS5 ne sera pas rétrocompatible avec la PS3, la PS2 et la PS1. L’éditeur français Ubisoft, partenaire de Sony, vient de confirmer que la rétrocompatibilité serait limitée aux jeux PS4.

Samsung dévoile son vidéoprojecteur 4K compatible HDR10+

Lors d’une conférence en ligne baptisée « Life Unstoppable », Samsung a dévoilé The Premiere, une série de vidéoprojecteurs de nouvelle génération. Les deux modèles présentés sont capables d’afficher respectivement des images de 120″ et 130″. Grâce à leur ultra courte focale, les deux vidéoprojecteurs peuvent afficher une image de 3,3 mètres ou 3 mètres (selon le modèle) à quelques dizaines de centimètres seulement de la surface d’affichage.

Disney+ annonce la date de disponibilité de Mulan en France

Disney a enfin mis fin au suspens concernant le cas de Mulan en France. Le remake live action du célèbre classique sera disponible dès le 4 décembre 2020 gratuitement sur Disney+. La firme aux grandes oreilles a confirmé la nouvelle. Il faut préciser que seule la France est concernée par ce régime particulier. En effet, les autres régions du monde pourront en profiter dès ce vendredi 4 septembre 2020, moyennant un paiement de 30$ aux États-Unis ou 22 € en Europe.

Tous nos tests et prises en main de la semaine

Cette semaine a été chargée chez Phonandroid, puisque nous avons passé au banc d’essai pas moins de trois produits : la flambant neuve Freebox Pop, le Asus Zenfone 7 Pro qui est l’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’année, et la Citroën Ami, la nouvelle voiture électrique au format mini du constructeur français.

Ce n’est pas tout puisque nous avons pu mettre la main sur le Galaxy Z Fold 2, le prochain smartphone pliable de Samsung. Le constructeur ne veut pas répéter les erreurs faites sur le premier Galaxy Fold, et cela se sent. Seulement, cette qualité a un prix : 2020 €. Un smartphone futuriste malheureusement réservé aux plus fortunés.