Geforce RTX 3070, 3080 et 3090 : Asus, EVGA, Gygabyte, ZOTAC, PNY dévoilent leurs modèles customs

Les Geforce RTX 3070, 3080 et 3090 viennent tout juste d’être présentées par Nvidia. Comme à leur habitude, les constructeurs tiers suivent dans la foulée et commencent à dévoiler leurs modèles customs garantis Ampère. On fait le point sur les différentes propositions.

Ce mardi 1er septembre 2020, Nvidia a officiellement levé le voile sur sa nouvelle génération de cartes graphiques : les RTX 3070, 3080 et 3090. Elles marquent une rupture complète avec la précédente génération et ouvrent l’ère de l’architecture Ampère. En outre, elles vont démocratiser le Ray-Tracing et le DLSS, deux technologies propriétaires de Nvidia.

Comme au lancement de chaque nouvelle génération, les constructeurs tiers n’ont pas tardé à annoncer leurs modèles customs, c’est-à-dire des versions modifiées des cartes graphiques Nvidia, bénéficiant soit d’une cadence boostée, de plus de RAM ou de systèmes de refroidissement spécifiques. Faisons le point sur les différentes propositions du marché.

Gigabyte lance ses RTX 3090

Puisqu’il faut bien démarrer quelque part, commençons par Gigabyte qui a choisi de faire l’impasse sur les RTX 3070 et 3080. La société taïwanaise a préféré axer ses efforts sur la monstrueuse RTX 3090, le fleuron de Nvidia taillé pour le gaming en 8K. Deux variantes sont au programme. Baptisées Eagle OC et Gaming OC, ces deux cartes bénéficient d’un système de refroidissement triple-slot. D’après le peu d’information communiquée par le constructeur, la Eagle OC devrait profitera de fréquence de fonctionnement légèrement boostée par rapport à la Gaming OC.

Inno3D : ventilations et refroidissements au programme

Fidèle à son identité, Inno3D a annoncé l’arrivée prochaine de modèles RTX 30XX iChill, dotés de meilleures capacités de ventilation et de refroidissement. Qu’il s’agisse d’une carte iChill X4 ou iChill X3, les utilisateurs pourront compter sur un trio de ventilateurs de 9 centimètres pour rafraîchir la bête. La seule différence se trouvera au niveau des caloducs, les éléments conducteurs de chaleur. Les iChill X3 profiteront de sept caloducs contre huit pour les iChill X4.

Notez par ailleurs que les cartes iChill X4 jouiront d’un quatrième ventilateur de 45 mm installé sur la tranche de la carte. En outre, les premiers visuels montrent la présence de LEDs un peu partout. Avis aux amateurs de setup tape-à-l’œil. Une chose est certaine, cette gamme se destine aux utilisateurs qui veulent s’éviter à tout prix des problèmes de surchauffe.

Asus ROG Strix et TUF Gaming

Le constructeur taïwanais ne veut négliger aucun modèle et prévoit donc une version custom de chaque carte RTX 30XX. D’après les dires d’Asus, les éditions ROG Strix seront destinées aux RTX 3080 et RTX 3090 seulement. Elles embarqueront un triple ventilateur semblable à ce que l’on pourra trouver sur les cartes Inno3D.

« Le ventilateur central est équipé d’un anneau sur la toute la hauteur, autour de ses 13 pales afin d’augmenter la pression statique et diriger le flux d’air au travers du radiateur du GPU. Les deux ventilateurs latéraux à 11 pales, équipés d’un anneau jusqu’à mi-hauteur, offrent quant à eux une meilleure dispersion latérale pour une dissipation thermique plus large au travers du radiateur », explique le constructeur.

La gamme TUF Gaming se limitera elle aussi aux deux modèles haut de gamme de Nvidia, avec une ventilation revue et corrigée pour l’occasion, assez proche en réalité de ce que proposera les itérations ROG Strix. Pour se démarquer, elles profiteront néanmoins d’une fonctionnalité inédite appelée « fanless », qui permet de couper la ventilation lorsque la carte n’est peu ou pas utilisée.

Et si vous êtes intéressé par une alternative à la RTX 3070, il faudra se tourner vers la Geforce RTX 3000 Series Dual. Au programme, un double ventilateur axial, une plaque arrière en aluminium, une fonction « fanless » et un design épuré et sans fioriture.

Gainward : le Phoenix renaît sur RTX 3080 et 3090

Gainward a décidé d’adapter sa gamme Phoenix aux RTX 3080 et 3090. Pour l’occasion, le constructeur compte proposer quatre modèles distincts, à savoir deux versions pour la RTX 3080 et deux autres pour la RTX 3090. Chaque « duo » se compose d’un modèle standard et d’un modèle Golden Sample ou « GS », qui propose des fréquences légèrement améliorées. Notez que le refroidissement de chaque carte est assuré par un triple ventilateur.

RTX 3080 Phoenix : mémoire GDDR6X 19 Gb/s et Boost GPU à 1710 MHz

RTX 3080 Phoenix GS : mémoire GDDR6X 19 Gb/s et Boost GPU à 1740 MHz

RTX 3090 Phoenix : mémoire GDDR6X 19,5 Gb/s et Boost GPU à 1695 MHz

RTX 3090 Phoenix GS : mémoire GDDR6X 19,5 Gb/s et Boost GPU à 1725 MHz

EVGA : les versions Kingpin à l’honneur

Du côté d’EVGA, le constructeur lance la Geforce RTX 3090 Kingpin. Le principal atout de cette version réside dans son système de refroidissement propriétaire, qui allie un Watercooling AIO avec un Aircooling classique. Le radiateur « 360 » se compose quant à lui de trois ventilateurs 120 mm, de quoi maintenir au frais le GPU GA102 de la carte.

En outre, les modèles custom des RTX 3080 et 3070 seront proposées en plusieurs versions, chacune dotée d’un système de refroidissement propre : Hydrocooper (watercooling), Hybrid (watercooling AIO et aircooling), FTW3 et XC3. Concernant les modèles sous FTW3, ils embarquent l’iCX3 Cooling Technology, un système de refroidissement composé de caloducs ultra fins installés sur le dos de la carte.

PNY : les RTX 3070, 3080 et 3090 réunies sous la bannière XLR8

Une fois n’est pas coutume, PNY a décidé de baptiser l’ensemble de ses modèles customs sous l’appellation EPIC-X RGB Triple Fan XLR8 Gaming Edition. Malgré ce point commun, chaque carte a évidemment un design et des performances propres. Ici encore, le système de refroidissement sera basé sur un triple ventilateur axial :

RTX 3090 XLR8 : 24 Go de mémoire GDDR6X 19,5 Mb/s, GPU à 1395 MHz et Boost GPU à 1695 MHz

RTX 3080 XLR8 : 10 Go de mémoire GDDR6X 19 Mb/s, GPU à 1440 MHz et Boost GPU à 1710 MHz

RTX 3070 XLR8 : 8 Go de mémoire GDDR6X 14 Mb/s, GPU à 1500 MHz et Boost GPU à 1725 MHz

ZOTAC : trois modèles à disposition

Chez le fabricant hongkongais, on a opté pour le lancement de trois gammes distinctes : AMP, Trinity et Twin Edge. Le modèle AMP se dotera d’une version « Extreme », avec au programme des fréquences supérieures et une triple ventilation (chaque ventilateur est composé de 11 pales, pour plus d’efficacité) appuyée par plusieurs caloducs.

Les versions Trinity et Twin Edge n'embarqueront elles que deux ventilateurs, mais profiteront tout de même de la technologie IceStorm 2.0. La fonction Freeze, qui permet de stopper la ventilation en cas d’utilisation à faible intensité, est également de la partie. Les utilisateurs pourront compter sur le logiciel ZOTAC Gaming FireStorm pour surveiller de près l’activité de leur carte graphique.