Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G : lancement imminent, voici les derniers détails sur la fiche technique

Les Google Pixel 5 et Pixel 4a viennent de passer la certification auprès de la FCC, l’organisme américain de régulation des télécommunications. Une certification est généralement le signe d’un lancement imminent. Les documents publiés par l’agence confirment plusieurs caractéristiques des deux smartphones.

En présentant le Pixel 4a début août, Google annonçait par la même occasion l’arrivée d’une version 5G et du Pixel 5 avant la fin de l’année. Le 1er septembre 2020, les deux smartphones ont été certifiés par la FCC et ne devraient donc plus tarder à débarquer sur le marché. Bien sûr, les deux terminaux profitent d’une connectivité 5G via le SoC Snapdragon 765G. Pas de bande millimétrique mmWave par contre. Leur 5G repose uniquement sur les bandes de fréquences Sub-6 GHz.

Google Pixel 5 : écran 90 Hz et recharge sans fil inversée

Référencé sous les noms de code A4R GD1YQ et GTT9Q, le Pixel 5 disposera de la recharge sans fil inversée, ce qui confirme l’information décelée il y a quelques mois grâce à la bêta d’Android 11. Un tableau dans le document de certification indique la présence du Wireless Power Tranfer (WPT) ou transfert d’énergie sans fil en français. Le Pixel 5 sera donc capable se charger sans fil, mais aussi de charger des accessoires comme les Pixel Buds.

Pour la première fois, Google fait le choix de positionner le smartphone sur le segment milieu de gamme. Le Pixel 5 sera équipé d’un SoC Snapdragon 765G, donc le même que le Pixel 4a 5G. La différence va se jouer sur les détails. Le premier disposerait de 8 Go de RAM et d’une batterie de 4000 mAh. Son écran de 6 pouces profitera d’un taux de rafraichissement de 90 Hz comme le Pixel 4.

Quant au Pixel 4a 5G son écran sera légèrement plus grand (6,2 pouces). Le SoC à l’intérieur serait épaulé par 6 Go de mémoire vive. La capacité de sa batterie serait de 3800 mAh. Aucun des deux smartphones qui sont annoncés au comme « premium » n’intégrerait de port jack 3,5 mm. Enfin, une photo volée dévoilée il y a quelques jours le design des Pixel 5 et Pixel 4a 5G.

Pour rappel, on connait déjà le prix du Pixel 4a 5G qui est de 499 € en France. Reste à découvrir celui du Pixel 5 qui devrait se trouver dans la tranche de 599 à 699 €.

