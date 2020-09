Mulan sera disponible « gratuitement » en France sur Disney+ dès le 4 décembre 2020

Mulan sera finalement disponible gratuitement sur Disney+ dès le 4 décembre 2020. Disney vient de confirmer la nouvelle et met fin à un long suspens. Les utilisateurs devront donc attendre trois mois plus pour profiter du remake live-action, contrairement aux autres régions du monde qui pourront regarder le film, moyennant paiement, dès le 4 septembre 2020.

Disney met enfin un terme au suspens. Sortira ou sortira au cinéma, disponible ou non sur Disney+, payant ou gratuit ? Au final, Mulan sera disponible gratuitement en France dès le 4 décembre 2020 sur Disney+. Disney France vient de confirmer officiellement la nouvelle : « Mulan sera disponible pour l’ensemble des abonnés à Disney+, sans frais supplémentaires », a fait savoir la firme aux grandes oreilles.

La France est le seul pays concerné par cette mesure, puisque les autres pays du monde pourront profiter du film dès le 4 septembre 2020 sur la plateforme de streaming. Néanmoins, les utilisateurs devront payer la somme de 30$ ou 22 € en Europe (en plus du prix de leur abonnement) pour regarder Mulan depuis Disney+.

Jusqu’alors, le devenir de Mulan était encore incertain. Disney avait effectivement affirmé que Mulan serait gratuitement en France pour les abonnés, sans préciser les modalités. Seule chose certaine, les utilisateurs hexagonaux bénéficient d’un traitement tout particulier, en raison de la chronologie des médias propre à la loi française.

La légende arrive en streaming le 4 décembre sur #DisneyPlus. #Mulan sera disponible pour l’ensemble des abonnés à Disney+, sans frais supplémentaire. pic.twitter.com/29irUkxZFc — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) September 2, 2020

D’ailleurs et en raison de cette spécificité franco-française, de nombreux spécialistes s’accordaient à dire que le remake live-action allait sauter volontairement la case cinéma, pour débarquer directement sur Disney+. En effet, la chronologie des médias impose aux plateformes de streaming comme Disney+, Netflix ou Amazon Prime Video d’attendre 36 mois avant d’ajouter à leur catalogue un film sorti au cinéma.

Si Mulan était sorti début septembre 2020, l’entreprise californienne aurait dû patienter jusqu’en septembre 2023 pour proposer le film sur Disney+. Chose inenvisageable. Dans tous les cas, ces théories n’ont plus lieu d’être depuis que Disney a enfin statué définitivement sur le cas de Mulan.

Reste que cette décision ne plaira pas plus aux exploitants des salles de cinéma françaises, qui comptaient plus que jamais sur le blockbuster de Niki Caro pour relancer l’activité, alors que la fréquentation dans les salles peine à repartir. Et ce malgré l’arrivée récente de Tenet, le nouvel ONVI de Christopher Nolan.

Source : Disney