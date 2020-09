GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 : Nvidia dévoile ses nouvelles cartes graphiques surpuissantes, la PS5 est déjà dépassée

Nvidia a dévoilé ses nouvelles cartes graphiques estampillées RTX, qui introduisent l’architecture Ampère au grand public. Trois produits ont été présentés : la RTX 3070, la RTX 3080 et la montreuse RTX 3090 qui veut viser les joueurs d’élite, puisqu’elle sera compatible avec la définition 8K.

Nvidia a présenté sa nouvelles carte graphiques après des mois d’attentes et de rumeurs : les RTX 3080, 3070 et 3090. C’est Jen Hsun en personne, le fondateur de Nvidia, qui a dévoilé la chose en direct depuis sa cuisine, coronavirus oblige. La conférence a commencé doucement, avec l’annonce d’une compatibilité ray-tracing pour le jeu Fortnite, d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz et la présentation d’une nouvelle application de streaming. De même, Nvidia a introduit un nouveau logiciel pour vous aider à faire des machinima, de petits courts métrages avec les moteurs de jeu.

Nvidia est ensuite entré dans le vif du sujet en annonçant ses nouvelles cartes graphiques sur architecture Ampère : les GeForce RTX 3070, 3080 et 3090. Les cartes veulent ringardiser la série 20XX, puisqu’elles sont au bien au-dessus de la RTX 2080, flagship actuel. Elles ont pour but de démocratiser les technologies ray-tracing, mais également le DLSS.

Des cartes qui ringardisent la génération précédente

La RTX 3080 dispose d’une puissance de 58 Teraflops et sa puce est gravée en 8 nm. Elle est deux fois plus puissante que la RTX 2080. De plus, elle dispose d’un nouveau système de ventilation en deux parties. Avec celui-ci, la carte est trois fois plus silencieuse que la RTX 2080 en plus d’être plus fraîche à hauteur de 50%.

Pour les joueurs qui ne veulent pas investir tant, la RTX 3070, qui reste encore bien au dessus de la 2080 Ti. Elle promet également de jouer confortablement avec le ray-tracing activé.

Mais le clou de la soirée, ça a été la RTX 3090. Véritable monstre, elle est deux fois plus grosse que la 3080 et apporte une puissance insolente de 69 Teraflops. Une carte graphique dédiée aux joueurs d’élite et suréquipés. Nvidia promet que cette carte peut faire tourner à fond de manière fluide (RTX On) un jeu avec une résolution en 8K. A titre de comparaison, elle est deux fois plus puissante que la Titan.

La conférence a été rapide, et Nvidia ne s’est pas éternisée. En effet, le constructeur ne s’est pas vraiment étalé sur les capacités techniques de ses cartes, réservant la chose pour plus tard. Quoiqu’il en soit, une nouvelle génération arrive très prochainement sur le marché et devrait démocratiser le ray-tracing dans le monde du jeu vidéo PC.

Prix et date de sortie

Les prix des nouvelles cartes graphiques de Nvidia sont évidemment élevés. La RTX 3070, le modèle le moins cher, sera disponible à 499 dollars (519 euros en France) et sortira en octobre. La RTX 3080, modèle « flagship », sera vendu dès le 17 septembre à 699 dollars (719 euros). Enfin, la RTX 3090 arrivera le 24 septembre sur le marché au prix très élevé de 1499 dollars.