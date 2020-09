PS5 : la sortie en Europe pourrait être décalée de quelques semaines

À quelques semaines du lancement de la PS5, de nouveaux indices apparaissent sur sa date de sortie. D’après une vidéo de Call of Duty : Black Ops Cold War diffusée sur la chaîne PlayStation, la console sera lancée à des dates différentes en Amérique du Nord et dans le reste du monde. Il pourrait s’écouler plus d’un mois entre sa sortie aux États-Unis et en Europe. Explications.

Activision a dévoilé il y a quelques jours la première bande-annonce de Call of Duty : Black Ops Cold War. Une autre vidéo publiée en début de semaine sur la chaîne PlayStation présente les détails de la version digitale du jeu. Une information de taille s’est glissée dans ce trailer d’un peu plus d’une minute.

On y apprend en effet que le nouveau Call of Duty sortira le 13 novembre sur PS4 et plus tard sur la PS5 qui sera lancée pendant la « Holyday Season » aux États-Unis. Cette période s’étend de la mi-novembre à fin décembre. La console ne sortira dans le reste du monde que totalement en fin d’année.

PS5 : un mois de décalage entre la sortie américaine et européenne ?

Si les deux indications font référence à la même période, le fait de les mentionner séparément montre à suffisance que la PS5 sortira plus tôt en Amérique du nord. Les dernières fuites tablent sur un lancement à la mi-novembre. Il se pourrait toutefois que cette date ne concerne finalement que les États-Unis et le Canada. Les joueurs européens et français en l’occurrence ne pourront mettre la main sur la console que plus tard, sans doute aux alentours de la période de Noël.

Concrètement, plus ou moins un mois pourrait séparer les deux dates. Pour rappel, Sony a récemment lancé une campagne de préinscriptions pour les précommandes de la PS5 aux États-Unis. L’opération n’a toujours pas démarré dans nos contrées. C’est probablement une preuve de plus que les US auront la priorité.

À l’heure où ces lignes sont écrites, la vidéo Call of Duty a été retirée de la chaîne PlayStation, mais elle est disponible ailleurs sur YouTube (voir plus bas). Sony tiendrait une conférence le 9 septembre qui devrait être consacrée à la date de sortie et au prix de la PS5. Si cela se confirme, ce sera l’occasion de savoir ce qu’il en est réellement.