PS5 vs Xbox Series X : chacun sa tactique pour gagner la guerre des exclus

Sony avec sa PS5 d’un côté, Microsoft avec sa Xbox Series X de l’autre. Pour se démarquer, il faudra comme toujours compter sur des exclus. Et pour gagner cette bataille cruciale, les deux constructeurs vont adopter des stratégies diamétralement différentes.

Microsoft et Sony le savent, leurs nouvelles consoles ne pourront bien se vendre au lancement qu’à condition d’avoir des jeux de qualité à proposer aux joueurs. La bataille des exclusivités va faire rage c’est un fait, et il s’avère que les deux constructeurs vont opter pour des stratégies plutôt opposées.

Microsoft fait le choix du cross-gen

« Au fur et à mesure que notre contenu sortira au cours de la prochaine année, dans deux ans, tous nos jeux, un peu comme sur PC, seront disponibles sur cette famille d’appareils », déclarait Matt Booty, responsables des équipes de développement chez Xbox Game Studios, dans les colonnes du site britannique MCV. « Nous voulons nous assurer que si quelqu’un investit dans une Xbox entre maintenant et la sortie de la Xbox Series X, il aura le sentiment d’avoir fait un bon investissement et que nous nous engageons à lui fournir du contenu », précisait-t-il.

Concrètement, les jeux Xbox Series X seront donc également disponibles sur Xbox One pendant les deux premières années de carrière de la Series X. La firme de Redmond veut clairement assurer la transition en douceur, et laisser le temps aux joueurs de se décider ou non d’investir dans leur nouvelle console et ce sans les priver de nouveaux jeux attendus. Attention, cette décision ne concerne que les titres développés par les quinze studios de Microsoft, qui seront évidemment tous des exclusivités Xbox, à l’instar de Halo Infinite par exemple.

Cette stratégie a le mérite de ne pas mettre la pression au consommateur mais elle se révèle risquée pour le constructeur. En premier lieu, les ventes de Xbox One Series X pourraient en pâtir. Et pour cause, un nouvel acheteur préférera probablement jeter son dévolu sur une Xbox One, certes moins puissante mais moins cher et dotée du même catalogue.

Deuxièmement, Microsoft devra à nouveau faire face au polémique des downgrades graphiques. Un jeu ambitieux visuellement parlant comme Halo Infinite ou le prochain Forza devra obligatoirement faire des concessions pour tourner convenablement sur Xbox One. Ce qui inévitablement convaincra le consommateur que la meilleure version se trouvera toujours sur Xbox Series X. Ce qui l’amènera à en acheter une. Quand on y pense, cette stratégie n’est pas si dangereuse que ça au final.

Sony, les yeux rivés vers la PS5 seulement

La politique de Sony sera bien différente de celle de Microsoft. Le toujours très informé Jason Schreier du site Kotaku a entendu de la bouche de plusieurs employés de Sony Interactive Enterntainment que les futures exclusivités Sony seront uniquement réservées à la Playstation 5. « J’ai entendu parler de certains titres de lancement de la PS5. Je ne vais pas les nommer tout de suite car je vais essayer de faire une sorte d’article à ce sujet plus tard. Mais ces jeux ne tourneront que sur PS5. Certaines des choses que j’ai entendues ne sortiront que sur PS5″, racontait le journaliste dans son dernier podcast Kotaku Splitscreen.

Vous l’aurez compris, Sony veut à l’inverse de Microsoft inviter les joueurs à passer le cap le plus rapidement possible, à grands renforts d’exclusivités PS5 et de vitrines technologiques. On pense par exemple à GodFall, le jeu d’action-RPG de Gearbox, qui sera disponible au lancement de la Playstation 5 le 20 novembre 2020. Malgré tout, le constructeur va compter également sur des titres cross-gen pour garantir le succès de sa console, notamment grâce aux versions PS5 de The Last Of Us Part 2, de Ghost of Tsushima, de Final Fantasy 7, de Cyberpunk 2077 et de Assassin’s Creed Ragnarok. Elles n’ont pas encore annoncées, mais il serait étonnant que les développeurs ne se jettent pas sur l’occasion de proposer leurs jeux dans une version améliorée sur PS5.

