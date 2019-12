PlayStation 5 vs Xbox Series X : Microsoft gagnerait la bataille des exclusivités

La PlayStation 5 n’aurait aucune exclusivité majeure au lancement, contrairement à la Xbox Series X. Alors que la console de Microsoft s’appuiera sur 12 à 16 exclusivités dans son line-up, Sony se contenterait en grande partie d’un portage de plusieurs blockbusters de la PS4.

La guerre entre les consoles NextGen est déjà lancée à un an de leur sortie. Sur le front de la communication, Microsoft a déjà pris de l’avance en dévoilant la Xbox Series X (ou Xbox aux dernières nouvelles) bien avant la PlayStation 5. Niveau caractéristiques, on en sait déjà beaucoup sur la fiche technique des deux consoles qui seront au coude à coude. Le contenu du line-up se trouve être la grande inconnue à l’heure actuelle et il s’agit de l’un des facteurs qui seront déterminants dès le début de la joute entre Microsoft et Sony.

À en croire le journaliste Russe Anton Logvinov, Microsoft partira avec un avantage sur son rival nippon. La PlayStation 4 a clairement dominé la Xbox One sur ce terrain, mais la firme de Redmond semble avoir pris ses dispositions pour ne pas se laisser distancer cette fois-ci. Le leaker nous informe que la PlayStation 5 n’aura pas d’exclusivité majeure au lancement et s’appuiera fortement sur un portage des exclus populaires de la PS4. La Xbox Series X de son côté aurait 12 à 16 exclusivités pour commencer.

Lire également : La PlayStation 5 serait plus une évolution de la PS4 qu’une vraie révolution

Phil Spencer annonçait déjà la couleur il y a quelques semaines en déclarant que Xbox ne commettra pas les mêmes erreurs que par le passé. Si la puissance et le prix pèseront lourd dans la balance, le contenu sera un facteur clé dans cette guerre. Pour le moment, les jeux du line-up se dévoilent au compte. Pendant que Microsoft présentait la Xbox Series X aux Game Awards 2019, Sony levait le voile sur Godfall, le premier jeu annoncé officiellement pour la PS5. Le titre Gran Turismo 7 devrait également être lancé au même moment que la console.

Quant à Microsoft, on sait que Halo Infinite fera partie du line-up de la Xbox Series X, tout comme Senua’s Saga : Hellblade II, la suite du jeu Hellblade : Senua’s Sacrifice qui sera cette fois-ci une exclu Xbox. A peut également s’attendre à un nouveau Forza pour répondre symétriquement à Gran Turismo 7. C’est tout ce que l’on sait au stade actuel et il faudrait s’attendre à d’autres surprises dans les mois à venir.

À en croire Anton Logvinov, Microsoft volera la vedette à Sony sur ce terrain. Cette information est toutefois à prendre avec un grain de sel, même si le journaliste a déjà distillé des scoops par le passé en annonçant notamment avant l’heure l’arrivée de Hellblade 2 et Death Stranding sur PC.

Source : ComicBook