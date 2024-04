Meta perd pas moins d’un milliard de dollars par mois à cause de ce projet fou

Alors que Meta a engrangé des milliards grâce à son activité publicitaire principale au cours du dernier trimestre, une division continue d'être un gouffre financier implacable : Reality Labs.

Meta se porte bien, voire même très bien, mais ce n’est pas le cas de toutes les parties de l’entreprise. Reality labs, la branche de la société spécialisée dans la réalité virtuelle et augmentée, qui est le fer de lance de ses efforts métavers très ambitieux, est beaucoup moins rentable que d’autres divisions.

De nouvelles informations financières révèlent que Meta a perdu environ 1 milliard de dollars par mois dans son activité AR/VR depuis le milieu de l’année 2022. Dans son rapport sur les résultats du T1 2024 publié cette semaine, Meta a révélé avoir perdu pas moins de 3,85 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de l'année seulement. Au total, les pertes nettes de la division dépassent désormais 45 milliards de dollars depuis que Meta a commencé à les séparer de ses finances générales en 2020. Reality Labs n'a pas réalisé de bénéfices au cours d'un seul trimestre pour le géant de la technologie.

Le métavers est un véritable gouffre financier pour Meta

Malgré ces pertes récurrentes astronomiques, Meta ne se laisse pas décourager par ses perspectives optimistes sur la réalité virtuelle et le métavers. L'entreprise a déclaré dans son communiqué de presse qu'elle “continue de s'attendre à ce que les pertes d'exploitation augmentent de manière significative d'une année sur l'autre” dans Reality Labs à mesure que les investissements augmentent.

Zuckerberg et son entreprise sont clairement convaincus que la voie de la monétisation de ces plateformes informatiques de nouvelle génération passe par des investissements incessants et la création d'un écosystème de premier plan, quelle que soit l'importance des coûts initiaux. Le calcul est guidé par une vision à long terme dans laquelle l'omniprésence future compense les dépenses de plusieurs milliards de dollars d'aujourd'hui.

Cependant, le métavers n'a pas été facile à vendre jusqu'à présent, tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Les ventes de casques de réalité virtuelle ont stagné, et même le casque de réalité mixte d'Apple semble s'essouffler. En conséquence, nombreux sont ceux qui se demandent si Meta ne finance pas simplement un projet passionnel non rentable et détaché des réalités du marché. Zuckerberg est, lui, resté inflexible face aux pertes croissantes et au scepticisme. Et vous, pensez-vous que le métavers est vraiment l’avenir de la technologie ?