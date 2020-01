Assassin’s Creed Ragnarok : le prochain jeu d’Ubisoft sortira bien sur PS5 et Xbox Series X

Assassin’s Creed Ragnarok, le nouvel opus de la saga d’Ubisoft, pourrait sortir sur PS5 et Xbox Series X. Une fuite massive l’affirme sur le site 4Chan. Elle révèle un très grand nombre d’informations sur le titre : scénario, gameplay, date de sortie, on fait le point sur tout ça, en prenant de grosses pincettes.

Attention, il convient avant toute chose de préciser que cette fuite massive provient de 4Chan, et qu’il faut donc prendre ses informations avec des pincettes. Quoiqu’il en soit, sachez que le journaliste réputé Jason Schreier du site Kotaku a confirmé que certains détails avancés dans cette fuite correspondaient à ce qu’il avait entendu de la bouche de plusieurs développeurs d’Ubisoft. « Cela semble être une fuite réaliste par opposition à une liste fantaisiste de points importants », disait-il sur ResetEra.

Alors que nous apprends cette fuite ? Premièrement, que le nouvel Asssassin’s Creed se nomme Ragnarok, et répond au nom de code Kingdom. Comme le laissaient penser de précédentes rumeurs, le titre se passerait bien à l’époque Viking. Le jeu serait cross-gen et sa date de sortie serait fixée au 29 septembre 2020, sur PS4, Xbox One et PC mais aussi PS5 et Xbox Series X une fois que les consoles seront sorties. En outre, Ragnarok devrait être officiellement dévoilé lors du Playstation Meeting qui se tiendra en février.

4 personnages pour 4 villes à visiter

Testé dans Assassin’s Creed Unity (ndlr : l’épisode qui se déroulait pendant la révolution française), le mode coopération à 4 joueurs ferait son grand retour sur AC Ragnarok. À l’instar de ce qu’on trouve sur Destiny ou les deux derniers Ghost Recon, Ubisoft souhaiterait intégrer un système de drop in et drop out qui permettrait aux joueurs d’aller et venir dans les parties selon leur volonté (une IA remplacerait alors le joueur).

Pourquoi quatre ? Jora, le personnage principal de ce nouvel AC, serait le leader d’une bande de vikings. Ces guerriers sont censés vous accompagner pendant toute l’aventure et sont donc contrôlables par d’autres joueurs. On retrouverait la formule éprouvée et approuvée des opus Odyssey et Origins, c’est à dire un jeu d’action-aventure-RPG en mode ouvert avec des arbres de compétences à monter, de l’équipement à ramasser et des statistiques. À un détail près, puisqu’un système de classes devrait faire également son apparition, pour apporter plus de variété.

Au rayons des autres nouveautés, on note l’arrivée des runes pour améliorer les armes (remplace les gravures de AC Odyssey), un système de durabilité des armes et donc de réparation, et le grand retour de la lame d’assassin, qui aurait son propre arme de compétence. De nouveaux mouvements de parkour seraient également de la partie, avec notamment la possibilité de grimper sur tous les arbres.

Enfin, le joueur pourrait donc naviguer sur les mers avec son drakkar vers quatre destinations inédites : York, Londres, Kiev ou encore Paris. En effet, la capitale a été assiégée par les Vikings entre 885 et 887. Chaque région et royaume posséderait une identité visuelle unique. Cette carte pourrait être la plus grande jamais proposée sur un Assassin’s Creed. Il faudra attendre la présentation officielle pour en avoir le cœur net.

